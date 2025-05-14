Обвиняемый в домогательствах Андрей Белоус уволен с должности руководителя Молодого театра

Директор и художественный руководитель Молодого театра Андрей Белоус, которого обвиняют в домогательстве к студенткам, оставил занимаемую должность. В дальнейшем будет решаться вопрос о временном руководителе.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Там отметили, что Андрей Белоус подал заявление на увольнение по соглашению сторон. Уже подписан соответствующий приказ Департамента.

"Все дальнейшие кадровые решения относительно временного исполнения обязанностей руководителя театра будут приняты в соответствии с нормативно-правовыми актами в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Что известно о скандале с Андреем Билоусом

Инцидент начался с того, что студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (КНУТКТ) 20 января 2025 года опубликовала в соцсетях видео, в котором пожаловалась на домогательства известного режиссера Андрея Белоуса. Она рассказала, что были и другие пострадавшие.

Впоследствии режиссера Белоуса отстранили от преподавания в КНУТКТ до завершения расследования дела правоохранителями. Впрочем, уже через месяц мужчина вернулся на рабочее место в "Молодой театр". Киевская власть объяснила, что не может его уволить, потому что нет оснований в соответствии с трудовым законодательством и контрактом.

Позже, 10 февраля, в полиции Киева сообщили об открытии производства в отношении Белоуса по статье 153 Уголовного кодекса Украины. В полиции отметили, что о домогательствах в учебном заведении узнали из соцсетей, но впоследствии в Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и администрации высшего учебного заведения.

Впоследствии актеры "Молодого театра" обратились к зрителям. Они отметили, что в театре более 80% работниц в возрасте до 40 лет в той или иной форме пострадали от сексуальных домогательств со стороны Билоуса.