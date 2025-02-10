Скандал с домогательствами у Карпенко-Карого: правоохранители открыли производство в отношении Билоуса

В полиции отметили, что о домогательствах в учебном заведении узнали из соцсетей, но впоследствии в Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и от администрации высшего учебного заведения.

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В Киеве правоохранители начали расследование по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета. Об этом сообщается в телеграм-канале полиции Киева.

"Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие. Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия, полицейские общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что о домогательствах в учебном заведении узнали из соцсетей, но впоследствии в Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и администрации высшего учебного заведения.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия, полицейские общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза.

В сообщении полиции не называют имени фигуранта дела, но судя по деталям, речь идет о преподавателе Андрее Белоусе.

Скандал с преподавателем университета Карпенко Карого Андреем Белоусом: что известно

20 января в сети появилось видео на котором студентка Киевского национального университета театра кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого анонимно обвинила в сексуальных домогательствах преподавателя университета и главного режиссера "Молодого театра". Она обнародовала переписку с преподавателем и его недвусмысленными вопросами и комментариями.

24 января девушка обнародовала свою личность. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе. София пообщалась с журналистами и рассказала, что собирает показания других пострадавших девушек.

28 января стало известно, что Андрея Билоуса отстранили от работы после обвинений в сексуальных домогательствах. В университете продолжается служебное расследование, а также вводят новые правила безопасности для студентов.

Также в "Молодом театре" состоялось общее собрание коллектива, где рассмотрели ситуацию относительно главного режиссера театра. На собрании прозвучал вопрос о том, кто-то в коллективе сам, или был свидетелем унижений, сексуальных домогательств или его заставляли к сексу. После него в зале встала с мест половина людей.