Скандал із домаганнями у Карпенка-Карого: правоохоронці відкрили провадження щодо Білоуса

В поліції зауважили, що про домагання у навчальному закладі дізналися із соцмереж, але згодом до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу.

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У Києві правоохоронці почали розслідування за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету. Про це повідомляється в телеграм-каналі поліції Києва.

"Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство. Зараз у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу", — йдеться у повідомленні.

В поліції зауважили, що про домагання у навчальному закладі дізналися із соцмереж, але згодом до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та адміністрації вищого навчального закладу.

Зараз у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу.

У повідомленні поліції не називають імені фігуранта справи, але судячи з деталей, йдеться про викладача Андрія Білоуса.

Скандал з викладачем університету Карпенка Карого Андрієм Білоусом: що відомо

20 січня в мережі з'явилося відео на якому студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого анонімно звинуватила в сексуальних домаганнях викладача університету та головного режисера "Молодого театру". Вона оприлюднила листування з викладачем і його недвозначними питаннями та коментарями.

24 січня дівчина оприлюднила свою особу. Зараз вона живе в Лос-Анджелесі. Софія поспілкувалася із журналістами і розповіла, що збирає свідчення інших потерпілих дівчат.

28 січня стало відомо, що Андрія Білоуса відсторонили від роботи після звинувачень у сексуальних домаганнях. В університеті триває службове розслідування, а також запроваджують нові правила безпеки для студентів.

Також у "Молодому театрі" відбулися загальні збори колективу, де розглянули ситуацію щодо головного режисера театру. На зборах пролунало питання щодо того, чи хтось в колективі сам, або був свідком принижень, сексуальних домагань чи його змушували до сексу. Після нього в залі встала з місць половина людей.