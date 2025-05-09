Страдало 80% женщин: актеры "Молодого театра" со сцены напомнили о домогательствах Билоуса (видео)

Актеры "Молодого театра" обратились к зрителям и напомнили о скандале, связанном с режиссером Андреем Белоусом, который подозревается в домогательствах. Актрисы объяснили, что не чувствуют себя в безопасности, пока этот человек работает рядом с ними. При этом упрекнули киевской власти, которая затянула решение на три месяца.

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Фрагмент обращения по Билоусу появился в Instagram актера "Молодого театра" с ником ostap.theatre при поддержке актрисы Виктории Ромашко и других.

В заметке указывается, что актеры и актрисы борются за "свое право на надлежащие и безопасные условия труда". На видео видим последние минуты спектакля "Опасные связи": на сцене — театральная труппа, которая вышла на последний поклон. Актриса Виктория Ромашко сказала, что зрители только что увидели спектакль художественного руководителя, который подозревается в "сексуальном насилии и домогательствах". По ее словам, эти преступления совершаются десятилетиями — в отношении студенток, актрис и работниц театра. Полиция получила четыре заявления от потерпевших, из которых двое были несовершеннолетними в момент насилия, добавила она. Также Ромашко заявила, что от домогательств пострадала почти каждая женщина, которая контактировала с Белорусом в театре.

"По нашей оценке, в нашем театре более 80% работниц в возрасте до 40 лет в той или иной форме пострадали от сексуальных домогательств со стороны Билоуса. Но несмотря на все это, он до сих пор продолжает занимать должность", — слышно на видео.

Участники протестного выступления попросили поддержки и огласки, чтобы о преступлении узнало как можно больше людей и проблема решилась. На прощание они раздали присутствующим листовки, в которых описали основные детали скандала.

В Facebook появилась реакция украинцев на скандал с Билоусом. Например, актриса Римма Зюбина поддержала коллег из "Молодого театра" и поставила тег с номером петиции на портале КГГА об увольнении фигуранта. Кроме того, есть сообщение на странице телеведущей Даши Малаховой. По ее мнению, речь идет о "симптомах очень старой и устойчивой болезни", которая длилась "почти все прошлое столетие" и которая сейчас начала прятаться под презумпцией невиновности.

На страницах "Молодого театра" отсутствуют комментарии по истории с домогательствами и протестов труппы.

Скандал с Билоусом — детали

Отметим, Фокус писал о скандале с Андреем Билоусом, о котором стало известно в начале 2025 года. История началась с того, что анонимная студентка обвинила в домогательствах мужчину, который является преподавателем в университете им. После этого она открыла свое имя и заявила, что от преступных действий фигуранта страдали другие студентки, которым он писал непристойности в личных чатах. Далее вышли актрисы "Молодого театра": они рассказали, что 40 женщин страдают от сексуальных домогательств. Выяснилось, что потерпевшие написали обращение в полицию и КГГА.

Между тем КГГА сначала отстранила Белоуса от работы, а он, в свою очередь, сказал журналистам, что отвергает все подозрения. Впрочем, уже через месяц мужчина вернулся на рабочее место в "Молодой театр". Киевская власть объяснила, что не может его уволить, потому что нет оснований в соответствии с трудовым законодательством и контрактом.

Напоминаем, 1 мая телеведущая Маша Ефросинина опубликовала скриншоты переписки Билоуса с актрисами, которые обвиняют его в домогательствах.