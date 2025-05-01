Скандал с домогательствами в Молодом театре: Ефросинина раскрыла новые детали дела Андрея Белоуса

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 1 мая привлекла внимание к делу художественного руководителя-директора Молодого театра Андрея Белоуса. Она обнародовала, как утверждается, скриншоты переписки режиссера с домогательствами к студенткам, и призвала чиновников Киевской городской государственной администрации уволить его с должности.

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Сообщение ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

"Пауки плетут паутину, создавая сетки, чтобы удовлетворить физиологическую потребность в питании", — написала ведущая и обвинила преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, художественного руководителя-директора Молодого театра Андрея Белоуса в насилии над женщинами.

Ведущая обнародовала скриншоты переписок с домогательствами к студенткам.

Фото: скриншот Фото: скриншот

"Вчитайтесь в эти сундуки. Ужасают? Замечу, среди студенток и актрис, с которыми "работал" Белоус, были и несовершеннолетние", — написала Ефросинина.

Ведущая заявила, что Белоус принуждал девушек к связи с ним, обещая перспективу и покровительство и пользуясь служебным положением, а подбираться к "жертвам" ему помогала ассистентка.

Маша Ефросинина отметила, что правоохранители расследуют в отношении Белоуса уголовные производства по заявлениям четырех потерпевших. На время расследования режиссер по собственному желанию отстранил себя от исполнения обязанностей в театре, однако через месяц вернулся, а 24 апреля получил ученое звание доцента кафедры.

"Я встретилась с девушками из театра... Честно? У них состояние отчаяния и беспомощности. Но они твердо настроены отстаивать себя до конца. И я решила их поддержать!" — сказала телеведущая.

Она призвала директора Департамента культуры КГГА Сергея Анжияка и городского голову Киева Виталия Кличко принять меры для увольнения Белоуса с должности в Молодом театре и напомнила, что на сайте городской администрации размещена петиция об этом.

В Департаменте культуры КГГА 30 апреля сообщили, что 26 марта во второй раз обращались к Национальной полиции с просьбой рассмотреть вопрос о возможности отстранить Белоуса от должности при наличии законных оснований.

Скандал с Андреем Белоусом: детали

Студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (КНУТКТ) 20 января 2025 года опубликовала в соцсетях видео, в котором пожаловалась на домогательства известного режиссера Андрея Белоуса и рассказала, что были и другие пострадавшие.

27 января режиссера Белоуса отстранили от преподавания в КНУТКТ до завершения расследования дела правоохранителями. Сам Андрей Белоус ответил на запрос журналистов, что также подал заявление в Национальную полицию Украины.

Департамент культуры Киевской городской государственной администрации на запрос медиа 4 февраля рассказал, что выясняет наличие оснований для увольнения режиссера Белоуса с должности художественного руководителя-директора Молодого театра.

В полиции Киева 10 февраля сообщили об открытии производства в отношении Белоуса по статье 153 Уголовного кодекса Украины. В КГГА в тот же день заявили, что Белоуса отстранят от занимаемой должности руководителя Молодого театра.

В комментарии СМИ 14 марта Андрей Белоус рассказал, что вернулся на должность режиссера Молодого театра, а 10 февраля, по его словам, он по собственной инициативе попросил на месяц отстранить себя от исполнения обязанностей для "избежания различных спекуляций".