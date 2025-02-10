Скандал с руководителем "Молодого театра": Белоуса отстранят от занимаемой должности, — КГГА

В КГГА также отметили, что в театре планируют создать комиссию, которая при необходимости будет соответствующим образом реагировать.

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Преподавателя режиссуры и актерского мастерства Киевского национального университета театра имени Ивана Карпенко-Карого с 2005 года, директора — художественного руководителя Киевского национального академического "Молодого театра" Андрея Белоуса отстранят от занимаемой должности руководителя театра. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Андрея Белоуса отстранят от должности директора — художественного руководителя "Молодого театра", — сообщили там.

В администрации отметили, что это необходимо для объективного и беспристрастного рассмотрения обстоятельств дела о неэтичном поведении и создания условий для открытого диалога между всеми сторонами конфликта и позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам всего коллектива и зрителей.

В ведомстве добавили, что в помещении КГГА состоялась встреча с инициативной группой, во время которой обсудили дальнейшие шаги.

"Городская власть занимает принципиальную позицию: никакие проявления харассмента, дискриминации или унизительного отношения в учреждениях культуры недопустимы", — отметила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Также планируется, что в театре создадут комиссию для всестороннего анализа ситуации. При необходимости она будет принимать надлежащие меры реагирования.

Скандал с Андреем Билоусом: что известно

Напомним, что 20 января в сети появилось видео на котором студентка Киевского национального университета театра кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого анонимно обвинила в сексуальных домогательствах преподавателя университета и главного режиссера "Молодого театра". Кроме этого, она обнародовала переписку с преподавателем и его недвусмысленными вопросами и комментариями. Через несколько дней она обнародовала свою личность.

Позже, 28 января, стало известно, что Андрея Белоуса отстранили от работы после обвинений в сексуальных домогательствах. В университете продолжается служебное расследование, а также вводят новые правила безопасности для студентов.

Также в "Молодом театре" состоялось общее собрание коллектива, где рассмотрели ситуацию относительно главного режиссера театра. На собрании прозвучал вопрос о том, кто-то в коллективе сам, или был свидетелем унижений, сексуальных домогательств или его заставляли к сексу. После него в зале встала с мест половина людей.

Через некоторое время, 10 февраля, правоохранители открыли уголовное производство по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета. О домогательствах в учебном заведении правоохранители узнали из соцсетей, но впоследствии в Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и от администрации высшего учебного заведения.