Скандал з керівником "Молодого театру": Білоуса відсторонять від займаної посади, — КМДА

В КМДА також зазначили, що в театрі планують створити комісію, яка при необхідності буде відповідним чином реагувати.

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Викладача режисури та акторської майстерності Київського національного університету театру імені Івана Карпенка-Карого з 2005 року, директора — художнього керівника Київського національного академічного "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонять від займаної посади керівника театру. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Андрія Білоуса відсторонять від посади директора – художнього керівника "Молодого театру", — повідомили там.

В адміністрації зазначили, що це необхідно для об’єктивного та неупередженого розгляду обставин справи щодо неетичної поведінки та створення умов для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту та дасть змогу провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів.

У відомстві додали, що у приміщенні КМДА відбулася зустріч з ініціативною групою, під час якої обговорили подальші кроки.

"Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі", – наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Також планується, що в театрі створять комісію для всебічного аналізу ситуації. За потреби вона вживатиме належних заходів реагування.

Скандал з Андрієм Білоусом: що відомо

Нагадаємо, що 20 січня в мережі з'явилося відео на якому студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого анонімно звинуватила в сексуальних домаганнях викладача університету та головного режисера "Молодого театру". Крім цього, вона оприлюднила листування з викладачем і його недвозначними питаннями та коментарями. Через декілька днів вона оприлюднила свою особу.

Пізніше, 28 січня, стало відомо, що Андрія Білоуса відсторонили від роботи після звинувачень у сексуальних домаганнях. В університеті триває службове розслідування, а також запроваджують нові правила безпеки для студентів.

Також у "Молодому театрі" відбулися загальні збори колективу, де розглянули ситуацію щодо головного режисера театру. На зборах пролунало питання щодо того, чи хтось в колективі сам, або був свідком принижень, сексуальних домагань чи його змушували до сексу. Після нього в залі встала з місць половина людей.

Через деякий час, 10 лютого, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету. Про домагання у навчальному закладі правоохоронці дізналися із соцмереж, але згодом до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу.