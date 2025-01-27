Студентки обвиняют в домогательствах: режиссера Билоуса отстранили от преподавания в КНУТКТ

Администрация университета говорит, что Андрей Белоус не будет работать со студентами до завершения расследования. Режиссер в свою очередь говорит, что также подал заявление в полицию.

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Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и режиссера "Молодого театра" Андрея Белоуса, которого обвинила в сексуальных домогательствах одна из бывших студенток, отстранили от работы в учебном заведении. Об этом заявила помощница ректора по административным вопросам Ольга Сухова во время встречи со студентами, сообщает hromadske.

Билоуса отстранили от преподавательской работы до завершения расследования полицией.

"Заявления, которые поступили, — мы опросили господина Белоуса и передали в правоохранительные органы. Завтра утром будем понимать, как их квалифицируют правоохранители и сколько времени это займет. Все это время он не будет работать со студентами", — сказала Сухова.

Она добавила, что говорить о том, что Андрей Белоус "сделал или не сделал", будут только после установления факта правоохранителями.

Кроме того, администрация университета заявила, что в заведении установят камеры видеонаблюдения, усовершенствуют механизм обращения студентов с жалобами и запретят общение между студентами и преподавателями вне групповых чатов. Для преподавателей организуют повышение квалификации, а также с преподавателями и студентами проведут разъяснительную работу эксперты.

Андрей Белоус 25 января ответил на запрос журналистов hromadske в мессенджере, что он "подал заявление в полицию" и "не комментирует, пока идет следствие". О чем именно шла речь в его заявлении, по словам журналистов, режиссер не уточнил.

Напомним, 20 января в сети появилось видео на котором студентка КНУТКТ анонимно обвиняет в домогательствах известного режиссера, преподавателя университета Андрея Белоуса и обнародует сообщения, которые он, по ее словам, ей присылал. В видео сообщается, что есть и другие пострадавшие. Администрация университета 23 января заявила, что обратилась в полицию, чтобы правоохранители проверили обвинения.

24 января студентка, обвинившая Андрея Билоуса в домогательствах, обнародовала свою личность. В общении с журналистами София, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, рассказала, что собирает показания других пострадавших девушек.