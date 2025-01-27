Студентки звинувачують у домаганнях: режисера Білоуса відсторонили від викладання у КНУТКТ

Адміністрація університету говорить, що Андрій Білоус не працюватиме зі студентами до завершення розслідування. Режисер своєю чергою каже, що також подав заяву до поліції.

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Викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса, якого звинуватила в сексуальних домаганнях одна з колишніх студенток, відсторонили від роботи у навчальному закладі. Про це заявила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі зі студентами, повідомляє hromadske.

Білоуса відсторонили від викладацької роботи до завершення розслідування поліцією.

"Заяви, які надійшли, — ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами", — сказала Сухова.

Вона додала, що говорити про те, що Андрій Білоус "зробив чи не зробив", будуть лише після встановлення факту правоохоронцями.

Крім того, адміністрація університету заявила, що в закладі встановлять камери відеоспостереження, вдосконалять механізм звернення студентів зі скаргами та заборонять спілкування між студентами та викладачами поза межами групових чатів. Для викладачів організують підвищення кваліфікації, а також з викладачами та студентами проведуть роз'яснювальну роботу експерти.

Андрій Білоус 25 січня відповів на запит журналістів hromadske у месенджері, що він "подав заяву в поліцію" і "не коментує, поки триває слідство". Про що саме йшлося в його заяві, за словами журналістів, режисер не уточнив.

Нагадаємо, 20 січня в мережі з'явилося відео на якому студентка КНУТКТ анонімно звинувачує в домаганнях відомого режисера, викладача університету Андрія Білоуса та оприлюднює повідомлення, які він, за її словами, їй надсилав. У відео повідомляється, що є й інші потерпілі. Адміністрація університету 23 січня заявила, що звернулася до поліції, щоб правоохоронці перевірили звинувачення.

24 січня студентка, що звинуватила Андрія Білоуса в домаганнях, оприлюднила свою особу. У спілкуванні з журналістами Софія, яка зараз живе в Лос-Анджелесі, розповіла, що збирає свідчення інших потерпілих дівчат.