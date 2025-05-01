Скандал із домаганнями в Молодому театрі: Єфросиніна розкрила нові деталі справи Андрія Білоуса

Українська телеведуча Маша Єфросиніна 1 травня привернула увагу до справи художнього керівника-директора Молодого театру Андрія Білоуса. Вона оприлюднила, як стверджується, скриншоти листування режисера з домаганнями до студенток, і закликала посадовців Київської міської державної адміністрації звільнити його з посади.

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Допис ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Павуки плетуть павутиння, створюючи сітки, щоб задовольнити фізіологічну потребу у харчуванні", — написала ведуча та звинуватила викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, художнього керівника-директора Молодого театру Андрія Білоуса в насильстві над жінками.

Ведуча оприлюднила скриншоти листувань із домаганнями до студенток.

Фото: скриншот Фото: скриншот

"Вчитайтеся в ці скрини. Жахають? Зауважу, серед студенток і акторок, з якими "працював" Білоус, були й неповнолітні", — написала Єфросиніна.

Ведуча заявила, що Білоус примушував дівчат до зв'язку з ним, обіцяючи перспективу та покровительство й користуючись службовим становищем, а підбиратися до "жертв" йому допомагала асистентка.

Маша Єфросиніна зазначила, що правоохоронці розслідують щодо Білоуса кримінальні провадження за заявами чотирьох потерпілих. На час розслідування режисер за власним бажанням відсторонив себе від виконання обов'язків у театрі, проте за місяць повернувся, а 24 квітня отримав вчене звання доцента кафедри.

"Я зустрілася з дівчатами з театру… Чесно? В них стан відчаю та безпомічності. Але вони твердо налаштовані відстоювати себе до кінця. І я вирішила їх підтримати!" — сказала телеведуча.

Вона закликала директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка та міського голову Києва Віталія Кличка вжити заходів для звільнення Білоуса з посади в Молодому театрі та нагадала, що на сайті міської адміністрації розміщена петиція про це.

У Департаменті культури КМДА 30 квітня повідомили, що 26 березня вдруге звертали до Національної поліції з проханням розглянути питання щодо можливості відсторонити Білоуса від посади за наявності законних підстав.

Скандал з Андрієм Білоусом: деталі

Студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ) 20 січня 2025 року опублікувала в соцмережах відео, в якому поскаржились на домагання відомого режисера Андрія Білоуса та розповіла, що були й інші потерпілі.

27 січня режисера Білоуса відсторонили від викладання у КНУТКТ до завершення розслідування справи правоохоронцями. Сам Андрій Білоус відповів на запит журналістів, що також подав заяву до Національної поліції України.

Департамент культури Київської міської державної адміністрації на запит медіа 4 лютого розповів, що з'ясовує наявність підстав для звільнення режисера Білоуса з посади художнього керівника-директора Молодого театру.

В поліції Києва 10 лютого повідомили про відкриття провадження щодо Білоуса за статтею 153 Кримінального кодексу України. В КМДА того ж дня заявили, що Білоуса відсторонять від займаної посади керівника Молодого театру.

В коментарі ЗМІ 14 березня Андрій Білоус розповів, що повернувся на посаду режисера Молодого театру, а 10 лютого, за його словами, він з власної ініціативи попрохав на місяць відсторонити себе від виконання обов'язків для "уникнення різноманітних спекуляцій".