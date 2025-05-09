Страждало 80% жінок: актори "Молодого театру" зі сцени нагадали про домагання Білоуса (відео)

Актори "Молодого театру" звернулись до глядачів й нагадали про скандал, пов'язаний з режисером Андрієм Білоусом, який підозрюється у домаганнях. Акторки пояснили, що не почуваються у безпеці, поки ця людина працює поруч з ними. Водночас дорікнули київській владі, яка затягнула рішення на три місяці.

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Фрагмент звернення щодо Білоуса з'явився в Instagram актора "Молодого театру" з ніком ostap.theatre за підтримки акторки Вікторії Ромашко та інших.

У дописі вказується, що актори та акторки борються за "своє право на належні і безпечні умови праці". На відео бачимо останні хвилини вистави "Небезпечні зв'язки": на сцені — театральна трупа, яка вийшла на останній поклін. Акторка Вікторія Ромашко сказала, що глядачі щойно побачили виставу художнього керівника, який підозрюється у "сексуальному насиллі та домаганнях". З її слів, ці злочини вчиняються десятиліттями — щодо студенток, акторок і працівниць театру. Поліція отримала чотири заяви від потерпілих, з яких двоє були неповнолітніми у момент насилля, додала вона. Також Ромашко заявила, що від домагань постраждала майже кожна жінка, яка контактувала з Білорусом у театрі.

"За нашою оцінкою, в нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку Білоуса. Та попри все це, він не досі продовжує обіймати посаду", — чути на відео.

Учасники протестного виступу попросили підтримки та розголосу, щоб про злочин дізналось якнайбільше людей і проблема вирішилась. На прощання вони роздали присутнім листівки, у яких описали основні деталі скандалу.

У Facebook з'явилась реакція українців на скандал з Білоусом. Наприклад, акторка Римма Зюбіна підтримала колег з "Молодого театру" та поставила тег з номером петиції на порталі КМДА про звільнення фігуранта. Крім того, є допис на сторінці телеведучої Даші Малахової. На її думку, ідеться про "симптоми дуже старої й сталої хвороби", яка тривала "майже все минуле століття" і яка зараз почала ховатись під презумпцією невинуватості.

На сторінках "Молодого театру" відсутні коментарі щодо історії з домаганнями та протестів трупи.

Скандал з Білоусом — деталі

Зазначимо, Фокус писав про скандал з Андрієм Білоусом, про який стало відомо на початку 2025 року. Історія почалась з того, що анонімна студентка звинуватила у домаганнях чоловіка, який є викладачем в університеті ім. Карпенка-Карого. Після цього вона відкрила своє ім'я і заявила, що від злочинних дій фігуранта страждали інші студентки, яким він писав непристойності в особистих чатах. Далі вийшли акторки "Молодого театру": вони розповіли, що 40 жінок потерпають від сексуальних домагань. З'ясувалось, що потерпілі написали звернення у поліцію та КМДА.

Тим часом КМДА спершу відсторонила Білоуса від роботи, а він, своєю чергою, сказав журналістам, що відкидає усі підозри. Втім, вже через місяць чоловік повернувся на робоче місце у "Молодий театр". Київська влада пояснила, що не може його звільнити, бо немає підстав відповідно до трудового законодавства та контракту.

Нагадуємо, 1 травня телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала скриншоти листування Білоуса з акторками, які звинувачують його у домаганнях.