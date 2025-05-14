Звинувачений у домаганнях Андрій Білоус звільнений із посади керівника Молодого театру

Директор та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус, якого звинувачують у домаганні до студенток, залишив займану посаду. Надалі буде вирішуватись питання щодо тимчасового керівника.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Там зазначили, що Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Уже підписано відповідний наказ Департаменту.

"Усі подальші кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру будуть ухвалені відповідно до нормативно-правових актів в установленому порядку", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про скандал з Андрієм Білоусом

Інцидент почався з того, що студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ) 20 січня 2025 року опублікувала в соцмережах відео, в якому поскаржилась на домагання відомого режисера Андрія Білоуса. Вона розповіла, що були й інші потерпілі.

Згодом режисера Білоуса відсторонили від викладання у КНУТКТ до завершення розслідування справи правоохоронцями. Втім, вже через місяць чоловік повернувся на робоче місце у "Молодий театр". Київська влада пояснила, що не може його звільнити, бо немає підстав відповідно до трудового законодавства та контракту.

Пізніше, 10 лютого, в поліції Києва повідомили про відкриття провадження щодо Білоуса за статтею 153 Кримінального кодексу України. В поліції зауважили, що про домагання у навчальному закладі дізналися із соцмереж, але згодом до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та адміністрації вищого навчального закладу.

Згодом актори "Молодого театру" звернулись до глядачів. Вони зазначили, що театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку Білоуса.