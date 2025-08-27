Боялась, що батько вбʼє: Мозгова заявила про насильство з боку Пономарьова (фото)
Українська продюсерка Олена Мозгова чесно розповіла, чому закінчився її шлюб зі співаком Олександром Пономарьовим. Виявилося, що в тих стосунках було фізичне насилля, а донька Миколи Мозгового довгий час про це не могла говорити публічно.
Олена пригадала, як пішла від Пономарьова, після чого він розповідав в інтервʼю про зради колишньої дружини. У розмові з Аліною Доротюк Мозгова вперше зізналася, що довго терпіла абʼюз, проте в один момент знайшла в собі сили піти від співака.
"Не сама історія, яку б я хотіла обговорювати, ці майже 10 років життя. Але їх же нікуди не дінеш. Вони були. І єдине, як я кажу, позитивне з цієї історії це моя кохана донечка Євгенія. Все решта було так собі", — сказала продюсерка.
Вона наголосила, що фізичної зради тоді не було. Якийсь чоловік почав залицятися до Олени та робити подарунки, чого не було в її шлюбі.
"Коли я зрозуміла, що може бути інакше, я вже просто закреслила для себе цю всю історію, що може бути інакше. Просто так автоматично жила на автопілоті і займалася роботою", — пригадала донька Миколи Мозгового.
Стосунки з тим чоловіком були "платонічні, наївні та дитячі", проте дали жінці сили піти нарешті від Пономарьова, "закрити цю всю історію і почати все спочатку".
Чому не йшла від Пономарьова
За словами Олени, вона не знала, як потягнути родину фінансово, адже в неї вже було двоє дітей.
"Але коли зʼявилася фінансова незалежність, я думала про це, але завжди не вистачало трохи сил. Я вже не просто терпіла, я вже могла дати здачі", — каже вона.
За словами Мозгової, доходило навіть до фізичного насильства. Вона тривалий час мовчала про це, бо її попросили доньки.
"Я просто однозначно вам кажу: людина не поміняється. По відношенню до вас точно, 100 відсотків", — наголосила продюсерка.
Зокрема, найближчі друзі того часу бачили "всі ці історії".
"Всі абʼюзери дуже ревниві. Кохання ж не було, але ревність була", — зазначила Олена.
Ба більше, Мозгова зізналася, що не кохала чоловіка: "Це якась інерція. І навіть такі історії чомусь вчать".
За словами знаменитості, її найближчі люди вже про це знають, але татові, який пішов з життя у 2010 році, вона тоді не змогла розповісти.
"Я не могла розказати татові, бо я боялась, що він його вбʼє. Прям фізично. Я єдина найкоханіша принцеса. Якби він дізнався, він його задушив би", — зізналася колишня дружина Олександра Пономарьова.
Наразі співак не відреагував на слова продюсерки.
