Боялась, що батько вбʼє: Мозгова заявила про насильство з боку Пономарьова (фото)

Українська продюсерка Олена Мозгова чесно розповіла, чому закінчився її шлюб зі співаком Олександром Пономарьовим. Виявилося, що в тих стосунках було фізичне насилля, а донька Миколи Мозгового довгий час про це не могла говорити публічно.

Олена пригадала, як пішла від Пономарьова, після чого він розповідав в інтервʼю про зради колишньої дружини. У розмові з Аліною Доротюк Мозгова вперше зізналася, що довго терпіла абʼюз, проте в один момент знайшла в собі сили піти від співака.

Олена Мозгова розповіла про абʼюз у стосунках з Пономарьовим (див. з 49:35)

"Не сама історія, яку б я хотіла обговорювати, ці майже 10 років життя. Але їх же нікуди не дінеш. Вони були. І єдине, як я кажу, позитивне з цієї історії це моя кохана донечка Євгенія. Все решта було так собі", — сказала продюсерка.

Вона наголосила, що фізичної зради тоді не було. Якийсь чоловік почав залицятися до Олени та робити подарунки, чого не було в її шлюбі.

"Коли я зрозуміла, що може бути інакше, я вже просто закреслила для себе цю всю історію, що може бути інакше. Просто так автоматично жила на автопілоті і займалася роботою", — пригадала донька Миколи Мозгового.

Стосунки з тим чоловіком були "платонічні, наївні та дитячі", проте дали жінці сили піти нарешті від Пономарьова, "закрити цю всю історію і почати все спочатку".

Чому не йшла від Пономарьова

За словами Олени, вона не знала, як потягнути родину фінансово, адже в неї вже було двоє дітей.

"Але коли зʼявилася фінансова незалежність, я думала про це, але завжди не вистачало трохи сил. Я вже не просто терпіла, я вже могла дати здачі", — каже вона.

За словами Мозгової, доходило навіть до фізичного насильства. Вона тривалий час мовчала про це, бо її попросили доньки.

"Я просто однозначно вам кажу: людина не поміняється. По відношенню до вас точно, 100 відсотків", — наголосила продюсерка.

Зокрема, найближчі друзі того часу бачили "всі ці історії".

Олександр Пономарьов Фото: https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Всі абʼюзери дуже ревниві. Кохання ж не було, але ревність була", — зазначила Олена.

Ба більше, Мозгова зізналася, що не кохала чоловіка: "Це якась інерція. І навіть такі історії чомусь вчать".

За словами знаменитості, її найближчі люди вже про це знають, але татові, який пішов з життя у 2010 році, вона тоді не змогла розповісти.

"Я не могла розказати татові, бо я боялась, що він його вбʼє. Прям фізично. Я єдина найкоханіша принцеса. Якби він дізнався, він його задушив би", — зізналася колишня дружина Олександра Пономарьова.

Наразі співак не відреагував на слова продюсерки.

