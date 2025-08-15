Мозгова з образами "накинулась" на Камалію, яка публічно розповіла про зраду (фото)

Відома українська продюсерка Олена Мозгова емоційно відреагувала на розповідь співачки Камалії про 20-річну дружбу, яка закінчилася зрадою. Це призвело до гострої суперечки в соціальних мережах.

Конфлікт між двома впливовими фігурами українського шоубізнесу спалахнув після того, як Камалія поділилася болючою історією про подругу-зрадницю. Артистка опублікувала пост, у якому зізналась, що протягом двох десятиліть підтримувала з нею довірливі стосунки та ділилася найінтимнішими секретами.

Хоча співачка не розкрила, про кого саме йдеться, це не завадило продюсерці Олені Мозговій публічно розкритикувати колегу.

"Ти у своєму розумі? Що ти пишеш? Боже… Хоча про який я розум, коли це про тебе", — різко "накинулась" з образами Мозгова.

Відповідь Камалії

Камалія не залишилася осторонь, натякнувши на особисті зв'язки останньої з тією самою жінкою, про яку йшлося. "Коли ви будете на моєму місці, тоді й зрозумієте! А я пишу правду! Знаю, що ви з нею дружите та захищатимете", — відповіла вона.

Реакція Мозгової на історії Камалії Фото: Facebook

Співачка також підкреслила свою впевненість у правдивості власних слів: "Я пишу правду!". Словесна перепалка тривала недовго. Згодом обидві жінки видалили свої коментарі.

Реакція аудиторії

"Коли щасливо виходиш заміж, найкращих подруг не повинно бути. Кожна, хто має доступ до сім’ї — потенційно змія, а свій дім треба охороняти як фортецю", — зазначила Маріана Зорова.

Допис Камалії Фото: Instagram

"Одна моя подруга напередодні мого весілля бавилася з моїм майбутнім чоловіком (зараз вже колишнім). А дві інші спокушали мого другого чоловіка. Але ж він на це не пішов. От він і є мій єдиний друг, чоловік і коханець", — пише Світлана Гранкіна.

Контекст

Напередодні Камалія здивувала своїх підписників відвертою історією.

"Немає гіршої біди, ніж коли тебе зраджує та, кого ти називала подругою. Не просто знайомою — найближчою! Понад 20 років вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Разом відпочивали, святкували, навіть у найтемніші часи були поруч — і в Іспанії, і під час COVID. Я ділилася з нею всім — радістю, болем, секретами. А виявилося… весь цей час я пригрівала змію. Змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце. І вдарила", — написала артистка.

Камалію зрадила подруга Фото: Instagram

Вона додала, що цей випадок став дуже болючим для неї.

