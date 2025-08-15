Мозговая с оскорблениями "набросилась" на Камалию, публично рассказавшую об измене (фото)

Известная украинская продюсерша Алена Мозговая эмоционально отреагировала на рассказ певицы Камалии о 20-летней дружбе, которая закончилась изменой. Это привело к острому спору в социальных сетях.

Конфликт между двумя влиятельными фигурами украинского шоубизнеса вспыхнул после того, как Камалия поделилась болезненной историей о подруге-предательнице. Артистка опубликовала пост, в котором призналась, что в течение двух десятилетий поддерживала с ней доверительные отношения и делилась самыми интимными секретами.

Хотя певица не раскрыла, о ком именно идет речь, это не помешало продюсерше Елене Мозговой публично раскритиковать коллегу.

"Ты в своем уме? Что ты пишешь? Боже... Хотя о каком я уме, когда это о тебе", — резко "набросилась" с оскорблениями Мозговая.

Ответ Камалии

Камалия не осталась в стороне, намекнув на личные связи последней с той самой женщиной, о которой шла речь. "Когда вы будете на моем месте, тогда и поймете! А я пишу правду! Знаю, что вы с ней дружите и будете защищать", — ответила она.

Певица также подчеркнула свою уверенность в правдивости собственных слов: "Я пишу правду!". Словесная перепалка продолжалась недолго. Впоследствии обе женщины удалили свои комментарии.

Реакция аудитории

"Когда счастливо выходишь замуж, лучших подруг не должно быть. Каждая, кто имеет доступ к семье — потенциально змея, а свой дом надо охранять как крепость", — отметила Марианна Зорова.

"Одна моя подруга накануне моей свадьбы забавлялась с моим будущим мужем (сейчас уже бывшим). А две другие соблазняли моего второго мужа. Но он на это не пошел. Вот он и есть мой единственный друг, муж и любовник", — пишет Светлана Гранкина.

Контекст

Накануне Камалия удивила своих подписчиков откровенной историей.

"Нет худшей беды, чем когда тебя предает та, кого ты называла подругой. Не просто знакомой — самой близкой! Более 20 лет она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Вместе отдыхали, праздновали, даже в самые темные времена были рядом — и в Испании, и во время COVID. Я делилась с ней всем — радостью, болью, секретами. А оказалось... все это время я пригревала змею. Змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце. И ударила", — написала артистка.

Она добавила, что этот случай стал очень болезненным для нее.

