Мозгова пояснила суть конфлікту з Камалією — та розказала про підлу зраду подруги

Українська продюсерка Олена Мозгова дала розлоге інтерв'ю Аліні Доротюк, де вперше розповіла про своє особисте та творче життя. Серед іншого вона зачепила тему нещодавнього конфлікту зі співачкою Камалією.

У цій розмові Мозгова торкнулася болючих тем, про які мовчала роками. Зокрема, публічно прокоментувала справжні причини розпаду шлюбу з відомим українським співаком Олександром Пономарьовим, спростувавши чутки про власні зради.

Щодо конфлікту з Камалією, продюсерка не була багатослівною, пославшись на те, що весь український шоубізнес буцімто знає правду, але вона все-таки вирішила втрутитись й вступила у перепалку з артисткою, бо та начебто каже неправду.

Олена Мозгова з Аліною Доротюк Фото: Instagram

Конфлікт з Камалією

"У мене немає особистого конфлікту з Камалією, але я просто знаю, про яку ситуацію вона написала. Так само, окрім мене, в шоубізнесі всі знають про ситуацію, про яку вона написала — і про яку людину. Якби вона там написала правду і все пояснила… Не тільки б я їй написала: "Про що ти пишеш?". Не хочу навіть це обговорювати, бо це не моя проблема насправді", — заявила продюсерка.

Олена Мозгова додала, що не могла промовчати, бо це була історія з "несправедливими звинуваченнями". Її роздратувало, що фанати Камалії почали підтримувати співачку та роздавати поради, "навіть не знаючи, про що йдеться".

Подробиці суперечки

Раніше між двома відомими фігурами українського шоубізнесу розгорівся гучний конфлікт. Причиною стало емоційне зізнання співачки Камалії, яка поділилася болючою історією про подругу, яка її зрадила. За словами артистки, вони підтримували тісні стосунки понад 20 років, ділилися найпотаємнішими секретами, однак дружба завершилася розчаруванням.

Камалія не назвала імені цієї подруги, але її допис викликав хвилю реакцій у мережі. Зокрема, продюсерка Олена Мозгова не стримала емоцій та різко розкритикувала колегу, публічно поставивши під сумнів доцільність подібних зізнань. "Ти у своєму розумі? Що ти пишеш? Боже… Хоча про який я розум, коли це про тебе", — написала Мозгова.

