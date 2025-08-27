Мозговая объяснила суть конфликта с Камалией — та рассказала о подлой измене подруги

Украинская продюсерша Елена Мозговая дала большое интервью Алине Доротюк, где впервые рассказала о своей личной и творческой жизни. Среди прочего она затронула тему недавнего конфликта с певицей Камалией.

В этом разговоре Мозговая затронула болезненные темы, о которых молчала годами. В частности, публично прокомментировала истинные причины распада брака с известным украинским певцом Александром Пономаревым, опровергнув слухи о собственных изменах.

Относительно конфликта с Камалией, продюсер не была многословной, сославшись на то, что весь украинский шоу-бизнес якобы знает правду, но она все-таки решила вмешаться и вступила в перепалку с артисткой, потому что та якобы говорит неправду.

Елена Мозговая с Алиной Доротюк Фото: Instagram

Конфликт с Камалией

"У меня нет личного конфликта с Камалией, но я просто знаю, о какой ситуации она написала. Так же, кроме меня, в шоу-бизнесе все знают о ситуации, о которой она написала — и о каком человеке. Если бы она там написала правду и все объяснила... Не только бы я ей написала: "О чем ты пишешь?". Не хочу даже это обсуждать, потому что это не моя проблема на самом деле", — заявила продюсер.

Елена Мозговая добавила, что не могла промолчать, потому что это была история с "несправедливыми обвинениями". Ее раздражало, что фанаты Камалии начали поддерживать певицу и раздавать советы, "даже не зная, о чем идет речь".

Подробности спора

Ранее между двумя известными фигурами украинского шоу-бизнеса разгорелся громкий конфликт. Причиной стало эмоциональное признание певицы Камалии, которая поделилась болезненной историей об изменившей ей подруге. По словам артистки, они поддерживали тесные отношения более 20 лет, делились самыми сокровенными секретами, однако дружба завершилась разочарованием.

Камалия не назвала имени этой подруги, но ее сообщение вызвало волну реакций в сети. В частности, продюсерша Елена Мозговая не сдержала эмоций и резко раскритиковала коллегу, публично поставив под сомнение целесообразность подобных признаний. "Ты в своем уме? Что ты пишешь? Боже... Хотя о каком я уме, когда это о тебе", — написала Мозговая.

