"Суцільний позитив": Олена Мозгова похвалилася талантом 9-річної доньки від Аксельрода (фото)

50-річна продюсерка показала новий малюнок Соломії. Прихильники схвально оцінили талант дівчинки.

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Українська продюсерка Олена Мозгова похизувалася художнім талантом 9-річної доньки Соломії від колишніх стосунків зі співаком Девідом Аксельродом. Фотографію малюнка Мозгова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Донька Мозгової має неабиякий хист до малювання. Дівчинці чудово вдається втілювати на полотні свої творчі ідеї. Соломія зобразила квітку рожевого лотоса. Малюнок видався не тільки яскравим, а й доволі реалістичним. Дівчинка застосувала різні відтінки та поексперементувала з відблисками. Маленька художниця навіть вигадала власний підпис, яким позначила свій малюнок.

"Новий малюнок Соломії. Цього разу вона обрала лотос. Ця дивовижна квітка виростає у водоймах, багатих мулом, але листя лотоса покрите воскоподібними речовинами, що захищають їх від бруду, що дуже символічно, як на мене", — прокоментувала твір своєї доньки Олена Мозгова.

Підписники продюсерки дуже позитивно оцінили талант дівчинки й зазначили, що вона має хист до малювання: "Квітка дійсно дивовижна ️і як тонко відчуває юна художниця кожну грань квітки, яка тягнеться до світла", "Дуже красива квітка, Соля має талант", "Суцільний позитив. Дійсно краса врятує цей Світ".

Раніше, 19 лютого, Олена Мозгова похизувалася нагрудним знаком від командування ЗСУ. Мозгова зазначила, що насправді має безліч винагород, однак ця, від Валерія Залужного, одна із найцінніших, саме тому вона готова показувати її всім.