Олена Мозгова показала, як виросла її 8-річна донька від Девіда Аксельрода

Продюсерка також розкрила секрет виховання своєї донечки, основою якого є довіра дитини до батьків.

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49-річна продюсерка Олена Мозгова показала, який вигляд має її 8-річна донька Соломія, яка народилася у шлюбі від співака Девіда Аксельрода. Фотографію доньки Олена показала на своїй сторінці в Фейсбук.

На світлині продюсерка одягнена в чорну сукню та окуляри, обіймає донечку, яка також одягена в чорну сукню в горошок. Дівчинка також, які і мама, в окулярах. На фото Олена дивиться на доньку, у той час, як Соломія впевнено позує для камери.

Фотографією продюсерка проілюстувала допис про виховання дітей, в якому написала, що правильним є виховання дитини, тоді, коли вона не лякається і її реакцією на проблеми, чи неприємності є страх, отримати на горіхи від мами чи тата, а тоді, коли в такі моменти, дитина одразу ж звертається за допомогою і підтримкою батьків.

Ймовірінше всього, Олена Мозгова виховує таким методом свою доньку Соломію. Саме тому, вона мріє, аби дитина відчувала у ній підтримку, а не бояалася говорити, чи розповідати про проблеми, чи ситуації, які її тривожать.

Підписники Олени відгукнулися на її допис та підтримали методику виховання. Інша частина звісно більше звернула увагу на фотографію та її доньку. Шанувальники відзначили, що і донька, і мама виглядають дуже гарно.

Варто відзначити, Олена та Девід познайомилися у далекому 2005 році. Попри різницю у віці — Олена старша за Девіда на 9 років, згодом між ними виникли почуття, але знайомі та рідні продюсерки були проти цього. Вони вважали, що співак використовує Олену задля власної вигоди. На фоні цього, пара декілька разів сходилась та росходилась.

Лише через 10 років пара вирішила офіційно зареєструватис тосунки (у 2015 році). Пара не хотіла гучного весілля, тому скромно розписалася. Вже тоді Олена була вагітною, однак не поспішала публічно оголошувати новину. Вже згодом народилася спільна донька пари. Відомо, що на момент пологів Мозговій було 41 рік. Нині вже 8 років пара офіційно живе у шлюбі. Що Олена, що Девід не афішують свої відносини.

Нагадаємо, Олена Мозгова звинуватила SHUMEI у порушенні авторських прав: що про нього відомо.