"Сплошной позитив": Елена Мозговая похвасталась талантом 9-летней дочери от Аксельрода (фото)

50-летняя продюсер показала новый рисунок Соломии. Поклонники одобрительно оценили талант девочки.

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Украинский продюсер Елена Мозговая похвасталась художественным талантом 9-летней дочери Соломии от бывших отношений с певцом Дэвидом Аксельродом. Фотографию рисунка Мозговая опубликовала на своей странице в Instagram.

Дочь Мозговой имеет незаурядный талант к рисованию. Девочке прекрасно удается воплощать на холсте свои творческие идеи. Соломия изобразила цветок розового лотоса. Рисунок получился не только ярким, но и довольно реалистичным. Девочка применила различные оттенки и поэксперементировала с бликами. Маленькая художница даже придумала собственную подпись, которой обозначила свой рисунок.

"Новый рисунок Соломии. На этот раз она выбрала лотос. Этот удивительный цветок произрастает в водоемах, богатых илом, но листья лотоса покрыты воскообразными веществами, защищающими их от грязи, что очень символично, как по мне", — прокомментировала произведение своей дочери Елена Мозговая.

Подписчики продюсера очень положительно оценили талант девочки и отметили, что она имеет талант к рисованию: "Цветок действительно удивительный ️и как тонко чувствует юная художница каждую грань цветка, который тянется к свету", "Очень красивый цветок, Соля имеет талант", "Сплошной позитив. Действительно красота спасет этот Мир".

Ранее, 19 февраля, Елена Мозговая похвасталась нагрудным знаком от командования ВСУ. Мозговая отметила, что на самом деле имеет множество наград, однако эта, от Валерия Залужного, одна из самых ценных, поэтому она готова показывать ее всем.