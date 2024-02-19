Елена Мозговая похвасталась нагрудным знаком от командования ВСУ

Елена Мозговая не только показала свое вознаграждение от бывшего главы ВСУ, но и выразила свою приверженность к его персоне. Продюсер даже предположила, что именно Валерий Залужный может стать потенциальным президентом страны в будущем.

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50-летняя украинка продюсер Елена Мозговая похвасталась нагрудным знаком, который получила от бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Радостной вестью о награде и благодарностью экс-руководителю продюсер поделилась на своей странице в Фейсбук.

Мозговая отметила, что на самом деле имеет множество наград, однако эта, от Валерия Залужного, одна из самых ценных, поэтому она готова показывать ее всем.

Продюсер отметила, что очень уважает Валерия Залужного, поэтому награда из его рук и с его подписью очень ценна для нее. В заметке Елена Мозговая также написала несколько философских размышлений о людях, которые у власти.

"Когда-то имела разговор с одним мудрым Человеком и мы обсуждали принципы избрания руководителей государства... не только нашего, но даже общие... и после размышлений на эту тему мы пришли к выводу, что единственная правильная модель это когда люди, сообщество приходят к авторитетному Человеку и просят! его возглавить общество, сообщество и даже страну... это, так сказать, показатель уровня доверия к Человеку, его добродетелей, его морального авторитета... .. не так как мы сейчас имеем... когда, как на базаре каждый хвастается как может, включая манипуляции и подкупы... Очевидно такой Человек появился в нашем обществе...",- написала Мозговая.

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По ее словам, сейчас, по данным статистики, Валерию Залужному доверяют 94% населения Украины. Она также намекнула, что эти люди были бы рады видеть его в роли президента Украины, однако он сам пока этого не видит. Также Мозговая отметила, что по ее ощущениям, украинцы еще будут просить его, чтобы он возглавил государство. Кроме этого, она поблагодарила Залужного и отметила, что его всегда поддержит украинский народ.

Стоит отметить, что на фото видно, что Елена Мозговая получила награду "За содействие армии" в виде нагрудного знака Главнокомандующего ВСУ. Датирована она 29 января 2024 года, накануне отставки Валерия Залужного.

Напомним, ранее мы писали, что 66-летний Павел Зибров признался, что имеет статус участника боевых действий. Напомним, ранее мы писали, что Оксана Билозир заявила, что имеет статус участника боевых действий и четыре награды "За мужество".