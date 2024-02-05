66-летний Павел Зибров признался, что имеет статус участника боевых действий

Павел Зибров признался, что еще будучи на срочной службе в армии побывал на территории Афганистана, где велись активные боевые действия. Периодами артист вместе с другими солдатами и артистами неделями ездил по боевым точкам и поднимал боевой дух солдат.

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66-летний народный артист Украины Павел Зибров признался, что в молодости был участником боевых действий на территории Афганистана. Подробностями личной жизни артист поделился в программе "33 вопросов от Люкс ФМ".

"Я участник боевых действий в Афганистане, 45 лет назад воевал", — сказал Зибров.

Павел Зибров уточнил, что этот период пришелся на срочную службу в армии, тогда его и других артистов и солдат отправляли на несколько недель, а то и месяц, чтобы они гастролировали по территории воюющей страны для поднятия боевого духа.

"Когда у меня была срочная служба, то мы ездили туда несколько раз с концертами. Месяц выезжаешь и с концертами по нашим. Пели и военные, и народные, и эстрадные песни. Мы поднимали боевой дух нашим солдатам и пели для Афганской армии, для наших побратимов," — заявил Зибров.

Также артист вспомнил, свой первый прилет в Афганистан и неожиданную встречу со своим односельчанином и одноклассником Петром. В частности, певец признался, его первый полет был довольно экстремальным, поскольку вместе с экипажем и пассажирами летело еще 14 тонн замороженного мяса.

"Первый мой прилет в Кабул, открывается транспортный самолет, которым мы ехали, а замерзли из Ташкента, потому что с нами еще везли 14 тонн мяса замороженного и чтобы оно не разморозилось, нам делали соответствующую температуру. И мы так дубаря дали. Правда мы по бутылке водки везли, то мы ее тут же. И открываются двери и я встречаю парня из своего села, мы с ним ходили в одну школу, в один класс, Петр. Раз и прапорщик Петр стоит с автоматом встречает. Вот была встреча неожиданная", — вспомнил Зибров.

3:14 Зибров о статусе участника боевых действий

Справка

Павел Зибров — украинский певец, композитор и актер. Он родился 14 августа 1963 года в Киеве. Зибров начал свою музыкальную карьеру в 1980-х годах как солист группы "Луч", где он прославился своим мощным вокалом и энергичным выступлением на сцене.

В 1990-х годах Павел Зибров отправился на сольную карьеру и быстро стал известным в Украине благодаря своим хитам, таким как "Я так тебя люблю", "Жду" и "Твой голос". Он выпустил несколько студийных альбомов, которые нашли большую популярность среди слушателей.

Павел Зибров также работал в киноиндустрии, снявшись в нескольких фильмах. Он получил признание за свои роли в кинолентах, таких как "Мамай", "Таинственный замок Лубарта" и "Ваш жених".

В карьере Павла Зиброва важное место занимает его активная общественная деятельность. Он поддерживает различные благотворительные организации и участвует в социальных проектах.

Напомним, ранее мы писали, что Оксана Билозир заявила, что имеет статус участника боевых действий и четыре награды "За мужество". Также на днях стало известно, что ведущий одного из всеукраинских каналов получил повестку и уже на следующей неделе идет в армию.