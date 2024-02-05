66-річний Павло Зібров зізнався, що має статус учасника бойових дій

Павло Зібров зізнався, що ще будучи на строковій службі в армії побував на території Афганістану, де велися активні бойові дії. Періодами артист разом з іншими солдатами та артистами тижнями їздив по бойових точках та підіймав бойовий дух солдатів.

Related video

66-річний народний артист України Павло Зібров зізнався, що в молодості був учасником бойових дій на території Афганістану. Подробицями особистого життя артист поділився в програмі "33 запитань від Люкс ФМ".

"Я учасник бойових дій в Афганістані, 45 років назад воював", — сказав Зібров.

Павло Зібров уточнив, що цей період припав на строкову службу в армії, тоді його та інших артистів і солдат відправляли на кілька тижнів, а то і місяць, щоб вони гастролювали по території воюючої країни задля підняття бойового духу.

"Коли в мене була строкова служба, то ми їздили туди декілька разів з концертами. Місяць виїжджаєш і з концертами по нашим. Співали і військові, і народні, і естрадні пісні. Ми піднімали бойовий дух нашим солдатам і співали для Афганської армії, для наших побратимів," — заявив Зібров.

Також артист згадав, свій перший приліт в Афганістан та неочікувану зустріч зі своїм односельчанином та однокласником Петром. Зокрема, співак зізнався, його перший політ був доволі екстримальним, оскільки разом з екіпажем та пасажирами летіло ще 14 тонн замороженого м’яса.

"Перший мій приліт в Кабул, відкривається транспортний літак, яким ми їхали, а змерзли з Ташкента, тому що з нами ще везли 14 тонн м’яса замороженого і щоб воно не розморозилося, нам робили відповідну температуру. І ми так дубаря дали. Правда ми по пляшці горілки везли, то ми її тут же. І відкриваються двері і я зустрічаю хлопця зі свого села, ми з ним ходили в одну школу, в один клас, Петро. Раз і прапорщик Петро стоїть з автоматом зустрічає. Ото була зустріч несподівана", — згадав Зібров.

3:14 Зібров про статус учасника бойових дій

Довідка

Павло Зібров — український співак, композитор та актор. Він народився 14 серпня 1963 року в Києві. Зібров почав свою музичну кар'єру у 1980-х роках як соліст гурту "Промінь", де він прославився своїм потужним вокалом та енергійним виступом на сцені.

У 1990-х роках Павло Зібров вирушив на сольну кар'єру і швидко став відомим в Україні завдяки своїм хітам, таким як "Я так тебе люблю", "Чекаю" та "Твій голос". Він випустив кілька студійних альбомів, які знайшли велику популярність серед слухачів.

Павло Зібров також працював у кіноіндустрії, знявшись у декількох фільмах. Він здобув визнання за свої ролі в кінострічках, таких як "Мамай", "Таємничий замок Лубарта" та "Ваш жених".

У кар'єрі Павла Зіброва важливе місце займає його активна громадська діяльність. Він підтримує різні благодійні організації та бере участь у соціальних проектах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оксана Білозір заявила, що має статус учасника бойових дій та чотири нагороди "За мужність". Також днями стало відомо, що ведучий одного з всеукраїнських каналів отримав повістку і вже наступного тижня йде в армію.