Оксана Білозір заявила, що має статус учасника бойових дій та чотири нагороди "За мужність"
Народна артистка України Оксана Білозір заявила, що має статус учасника бойових дій та чотири нагороди "За мужність", оскільки провела майже пів року у воюючій країні.
66-річна народна артистка України Оксана Білозіра розповіла, що має статус учасника бойових дій та чотири нагороди "За відвагу". Про це зірка шоу-бізнесу розповіла в інтервʼю ведучому Славі Дьоміну.
Як зʼясувалася, співачка майже пів року сумарно провела на території Афганістану у період активних бойових дій.
"Під час радянської влади я була в Афганістані, двічі. Загалом десь біля пів року, якщо це все до купи скласти. Ми там проходили досить жорсткі випробування. Війна є війна. Були там де зривається, там, де підбивають, там, де небезпечно, снаряди над твоєю головою", — зазначила Білозір.
Була Там Оксана Білозір у якості артистки, вони виступали для бійців. Вони як артисти їздили по всьому Афганістану. Транспортування артистів по воюючій країні відбувалося БТР-ами та вертольотами.
"Нас і обстрілювали, і автобус підривали. Я маю чотири медалі "За відвагу", — додала Оксана Білозір.
Артистка також в контексті розмови повідомила, що найближчим часом планує повернутися в політику.
"Я дуже хочу балотуватися в депутати, тому що я фаховий депутат, я багато знаю, я багато вмію, в мене є правильні ідеї, у мене є цей україноцентричний стержень, я не є бізнесменом, живу чесно, плачу податки. Я маю право іти і формувати правильний порядок денний країни. Я учасник бойових дій", — додала Білозір.
Артистка наголосила, що вона була 17 років в політиці і за цей час ніколи нічого не робила поганого.
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