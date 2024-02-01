Народна артистка України Оксана Білозір заявила, що має статус учасника бойових дій та чотири нагороди "За мужність", оскільки провела майже пів року у воюючій країні.

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66-річна народна артистка України Оксана Білозіра розповіла, що має статус учасника бойових дій та чотири нагороди "За відвагу". Про це зірка шоу-бізнесу розповіла в інтервʼю ведучому Славі Дьоміну.

Як зʼясувалася, співачка майже пів року сумарно провела на території Афганістану у період активних бойових дій.

"Під час радянської влади я була в Афганістані, двічі. Загалом десь біля пів року, якщо це все до купи скласти. Ми там проходили досить жорсткі випробування. Війна є війна. Були там де зривається, там, де підбивають, там, де небезпечно, снаряди над твоєю головою", — зазначила Білозір.

Була Там Оксана Білозір у якості артистки, вони виступали для бійців. Вони як артисти їздили по всьому Афганістану. Транспортування артистів по воюючій країні відбувалося БТР-ами та вертольотами.

"Нас і обстрілювали, і автобус підривали. Я маю чотири медалі "За відвагу", — додала Оксана Білозір.

Артистка також в контексті розмови повідомила, що найближчим часом планує повернутися в політику.

"Я дуже хочу балотуватися в депутати, тому що я фаховий депутат, я багато знаю, я багато вмію, в мене є правильні ідеї, у мене є цей україноцентричний стержень, я не є бізнесменом, живу чесно, плачу податки. Я маю право іти і формувати правильний порядок денний країни. Я учасник бойових дій", — додала Білозір.

Артистка наголосила, що вона була 17 років в політиці і за цей час ніколи нічого не робила поганого.

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