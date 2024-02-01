Надія Дорофєєва вся в сльозах спантеличила шанувальників відвертим зізнанням

Надія Дорофєєва без макіяжу та зі сльозами на очах зізналася шанувальника, що буває різною, тому хоче, аби вони бачили її не тільки на гарних фото, а й справжньою, навіть коли вона переживає складні моменти. Вочевидь, співачка натякає на якісь проблеми в житті, однак занурюватися поки в подробиці не хоче.

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33-річна співачка Надя Дорофєєва опублікувала фото на якому вона заплакана та спантеличила шанувальників словами про травму та розгубленість. Відвертий пост зірка опублікувала у своєму інстаграмі.

"Баланс. Він потрібен в усьому. Якщо подивитесь попереднє фото в моїй інсті – там я в розкішній червоній сукні, з гарним мейком і червоними губами, усміхнена, яскрава і така впевнена. На цьому фото теж я – сумна, розгублена і травмована. Хто з них справжня? Відповідь — обидві", — написала Дорофеєва.

Що саме довело співачку до сліз вона не зізналася, однак дала зрозуміти шанувальникам, що в її житті не все так добре як здається на перший погляд по фото з інстаграму.

"Чомусь, довгий час хотіла вам показувати тільки "легку" себе, в гарному настрої, ненапряжну, щасливу, в ідеальному ракурсі… Напевно соцмережі нав’язують це всім нам. Але це не про справжність", — додала Дорофєєва.

Співачка також наголосила, що нити та жалітись не збирається, а просто хоче, щоб шанувальники хоча б іноді бачили її різною.

Звісно прихильники співачки одразу кинулися коментувати фото артистки: "Все буде добре, ми тебе любимо", "Справжнього дійсно надзвичайно мало в інтернеті тому ти реально відкрилась по справжньому не тільки веселе життя є завжди інша сторона і це важливо бачити всі твої сторони", Як же це сміливо — говорити про різну себе та різні свої стани, це дуже трушно, Надюшо, бо всі ми переживаємо такі "гойдалки", і так важливо про це говорити — рідним, близьким, публічно".

Нагадаємо, днями Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками знімками у відвертій сукні. Крім цього, раніше Надя Дорофєєва прокоментувала розлучення з Володимиром Дантесом.