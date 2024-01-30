Надя Дорофєєва показала знімки у відвертій сукні (фото)

Зазвичай артистка обирає комфортні речі. Втім, напередодні "відчула себе леді".

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Українська співачка Надя Дорофєєва постала в незвичному та відвертому образі. Знімками зірка сцени ділиться у своєму Instagram з понад 5 млн підписників.

Артистка приміряла червону сукню з вирізами в зоні декольте, яка підкреслила її фігуру. Зірка зробила ефектний макіяж та уклала волосся "мокрим способом".

"Так цікаво, як все змінилося, і ми почали цінувати комфорт, зручність і нарешті – більше приймати себе. Мені це дуже подобається", — зізналася дружина Михайла Кацуріна, зазначивши, що нині дуже рідко взуває підбори, проте напередодні "відчула себе леді" під час фотосесії.

"Ось на фотосесії я прям кайфанула, а ще більше кайфанула, коли після зняла все це і вдягнула свої улюблені комфортні речі. Ось вам і трансформація жіночності", — розповіла Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва

У коментарях артистку засипали компліментами її колеги по цеху та інші українські знаменитості — Юлія Саніна, Анна Трінчер, Михайло Лебіга, Ігор Лаченков. Відреагував на карусель фото також і чоловік співачки Михайло Кацурін.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва прокоментувала розлучення з Володимиром Дантесом.

Також Фокус писав про архівний кадр з весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна.