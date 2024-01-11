Міша Кацурін показав нове фото з весілля з Надею Дорофєєвою

Зіркова пара одружилася влітку 2023 року. До цього вони зустрічалися близько року.

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Український блогер та ресторатор Михайло Кацурін показав нове фото з весілля зі співачкою Надею Дорофєєвою, яке відбулося влітку 2023 року. Архівними кадрами батько двох дітей поділився в Instagram.

Зокрема, Кацурін показав знімки із сином Іваном, донькою Олександрою, яких народила йому дизайнерка Даша Кацуріна. Також у каруселі кадрів зʼявився блогер Антон Птушкін, з яким Михайло знімає спільний проєкт про їжу різних регіонів України.

На одному з фото ресторатор обіймався та цілувався з дружиною на дивані, а на ще одному кадрі Надя Дорофєєва постала у весільній сукні.

Михайло Кацурін поділився архівними кадрами

"Щойно одружена", — лаконічно написав чоловік української артистки.

Надя Дорофєєва в день свого весілля Фото: Instagram @misha_katsurin

Зіркова пара одружилася влітку 2023, проте офіційно повідомили про це пізніше. Про стосунки Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна стало відомо за рік до цього. У той період артистка оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом, а ресторатор — з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Наразі ж Кацуріна та Дантес також почали зустрічатися, проте про весілля думати під час війни вони ще не хочуть, за словами колишнього чоловіка Дорофєєвої.

Нагадаємо, як Надя Дорофєєва знайшла спільну мову з дітьми Михайла Кацуріна.

Також Фокус писав про дорогий подарунок Наді Дорофєєвої чоловіку.