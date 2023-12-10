"Матінка Божа": Міша Кацурін прокоментував концерт Наді Дорофєєвої (фото)

Блогер перепостив фото поцілунку з головною зіркою вечора, яке виклала одна з її прихильниць, та розповів про свої враження.

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Український ресторатор Михайло Кацурін відреагував на сольний концерт своєї дружини Наді Дорофєєвої в Києві 9 грудня 2023 року. Знімок блогер опублікував в Instagram.

Напередодні відбувся сольний концерт української співачки в Stereo Plaza, на якому зібралися тисячі фанатів артистки, серед яких був її коханий. Кацурін перепостив фото поцілунку з головною зіркою вечора, яке виклала одна з її прихильниць.

"Матінко Божа, який це був вечір", — написав чоловік співачки.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: Instagram @misha_katsurin

9 грудня 2023 року в столиці України зібралося доволі багато фанатів Наді Дорофєєвої, серед яких також були блогер Антон Птушкін, Михайло Лебіга, Ігор Лаченков, банкір Олег Гороховський. З першим артистка розіграла свої сценічні вуха за два мільйони гривень, які підуть на потреби "Азову".

Концерт Дорофєєвої Фото: nadyadorofeeva / Instagram Концерт Дорофєєвої Фото: nadyadorofeeva

Зазначимо, що Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися влітку 2023 року. До цього вони зустрічалися близько року, а в березні 2022 оголосили про розлучення з попередніми партнерами. Співачка закінчила шлюб з Володимиром Дантесом, а ресторатор — з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Тепер Кацуріна та Дантес також зустрічаються, проте про весілля, за словами музиканта, під час війни рано говорити.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва розповіла, як її називають діти чоловіка.

Також Фокус писав про новий трек Наді Дорофєєвої.