Володимир Дантес відповів на запитання щодо весілля з Дашею Кацуріною (відео)
Про їхні романтичні стосунки стало відомо влітку 2022 року.
35-річний український співак та блогер Володимир Дантес розповів про стосунки з Дашею Кацуріною. Мініінтервʼю музикант дав YouTube-каналу Люкс ФМ.
Ведучий програми "33 запитання" Євген Фешак поцікавився в Дантеса, коли вони з Дашею Кацуріною планують зіграти весілля. Втім, співак наразі не готовий відповісти на таке запитання, оскільки не хоче святкувати подію під час війни, коли в країні помирають люди. Проте й не засуджує українців, які наразі створють родини та організовують весілля.
Щодо стосунків з Дашею, співак розповів, що вона — його кохана людина, друг та партнерка.
"Вона моя кохана людина, людина, з якою я розвиваюся поруч, людина, яку я кохаю і яка мене кохає, незважаючи ні на що", — зазначив колишній чоловік Наді Дорофєєвої.
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Дантес розповів, що їм з Дашею важко даються стосунки на відстані, адже наразі дизайнерка живе з двома дітьми у Варшаві. Проте час від часу приїжджає до України.
Про їхній роман офіційно стало відомо у червні 2022 року. За кілька місяців до того Дантес оголосив про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою, а його дівчина — з ресторатором Михайлом Кацуріним.
Влітку 2023 Дорофєєва та Кацурін одружилися після понад року стосунків.
Нагадаємо, в день народження мами Дантеса, 27 липня 2023, родина вирушила в Івано-Франківську область.
Також Фокус писав про рідкісні фото Володимира Дантеса та Даші Кацуріної.