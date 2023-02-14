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Стиль життя

Володимир Дантес зворушливо привітав Дашу Кацуріну з Днем закоханих (фото)

Володимир Дантес та Даша Кацуріна, День Святого Валентина, день закоханих, привітання з днем закоханих
Фото: Скріншот | Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Про романтичні стосунки зіркової пари стало відомо влітку 2022.

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Український співак та гуморист Володимир Дантес зворушливо привітав свою кохану Дашу Кацуріну з Днем закоханих.

Колишній чоловік Наді Дорофєєвої поділився чорно-білим кадром київської рестораторки з її донькою Сашею.

"Дякую тобі🖤" — підписав фото Володимир Дантес.

"Володя, розчулив мене, так несподівано. Ти все знаєш", — відповіла на привітання бойфренда Даша Кацуріна.

Володимир Дантес привітав Дашу Кацуріну з Днем святого Валентина

У коментарях підписники блогера засипали його нову дівчину компліментами.

"Дуже красива ❤️", "Яка гарна Даша😍", "Вовчик якщо ви щасливі ,то це супер❤️", — пишуть фоловери Дантеса.

Офіційно про стосунки українського співака та київської рестораторки стало відомо в червні 2022. До цього їх кілька місяців підозрювали в романі після розлучення з попередніми партнерами.

Даша Кацуріна виховує двох дітей від шлюбу з Михайлом Кацуріним — доньку Олександру та сина Івана. Наразі вона живе у Варшаві та часто навідує Україну.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна Fullscreen
Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Лише на початку 2023 Дантес та Дорофєєва оформили офіційне розлучення.

Нагадаємо, Володимир Дантес розповів, як справляється з роллю батька двох дітей Даші Кацуріної.

Також Фокус писав про зворушливе фото Володимира Дантеса із сином Даші Кацуріної.