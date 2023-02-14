Володимир Дантес зворушливо привітав Дашу Кацуріну з Днем закоханих (фото)
Про романтичні стосунки зіркової пари стало відомо влітку 2022.
Український співак та гуморист Володимир Дантес зворушливо привітав свою кохану Дашу Кацуріну з Днем закоханих.
Колишній чоловік Наді Дорофєєвої поділився чорно-білим кадром київської рестораторки з її донькою Сашею.
"Дякую тобі🖤" — підписав фото Володимир Дантес.
"Володя, розчулив мене, так несподівано. Ти все знаєш", — відповіла на привітання бойфренда Даша Кацуріна.
У коментарях підписники блогера засипали його нову дівчину компліментами.
"Дуже красива ❤️", "Яка гарна Даша😍", "Вовчик якщо ви щасливі ,то це супер❤️", — пишуть фоловери Дантеса.
Офіційно про стосунки українського співака та київської рестораторки стало відомо в червні 2022. До цього їх кілька місяців підозрювали в романі після розлучення з попередніми партнерами.
Даша Кацуріна виховує двох дітей від шлюбу з Михайлом Кацуріним — доньку Олександру та сина Івана. Наразі вона живе у Варшаві та часто навідує Україну.
Лише на початку 2023 Дантес та Дорофєєва оформили офіційне розлучення.
Нагадаємо, Володимир Дантес розповів, як справляється з роллю батька двох дітей Даші Кацуріної.
Також Фокус писав про зворушливе фото Володимира Дантеса із сином Даші Кацуріної.