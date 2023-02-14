Володимир Дантес зворушливо привітав Дашу Кацуріну з Днем закоханих (фото)

Про романтичні стосунки зіркової пари стало відомо влітку 2022.

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Український співак та гуморист Володимир Дантес зворушливо привітав свою кохану Дашу Кацуріну з Днем закоханих.

Колишній чоловік Наді Дорофєєвої поділився чорно-білим кадром київської рестораторки з її донькою Сашею.

"Дякую тобі🖤" — підписав фото Володимир Дантес.

"Володя, розчулив мене, так несподівано. Ти все знаєш", — відповіла на привітання бойфренда Даша Кацуріна.

[ + – ] Володимир Дантес привітав Дашу Кацуріну з Днем святого Валентина

У коментарях підписники блогера засипали його нову дівчину компліментами.

"Дуже красива ❤️", "Яка гарна Даша😍", "Вовчик якщо ви щасливі ,то це супер❤️", — пишуть фоловери Дантеса.

Офіційно про стосунки українського співака та київської рестораторки стало відомо в червні 2022. До цього їх кілька місяців підозрювали в романі після розлучення з попередніми партнерами.

Даша Кацуріна виховує двох дітей від шлюбу з Михайлом Кацуріним — доньку Олександру та сина Івана. Наразі вона живе у Варшаві та часто навідує Україну.

[ + – ] Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Лише на початку 2023 Дантес та Дорофєєва оформили офіційне розлучення.

Нагадаємо, Володимир Дантес розповів, як справляється з роллю батька двох дітей Даші Кацуріної.

Також Фокус писав про зворушливе фото Володимира Дантеса із сином Даші Кацуріної.