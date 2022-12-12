Володимир Дантес зізнався, як почувається в ролі батька двох дітей Даші Кацуріної

Дантес розповів, що зрозумів, яким джерелом наснаги можуть бути діти.

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34-річний співак, ведучий і стендапер Володимир Дантес став гостем проєкту "Тихий вечір із Оленою Кравець". Говорячи про особисте життя запрошеного гостя, Олена поцікавилася, як Володимир почувається в ролі батька двох дітей. Відомо, що в дівчини Дантеса Даші Кацуріної син Іван і дочка Олександра від попереднього шлюбу з ресторатором Михайлом Кацуріним.

"Давай так, батько в цих дітей є. І він реально батько. Але мені дуже приємно та круто проводити з ними час, коли є така можливість. Це круто, коли ти бачиш, як тебе починають сприймати діти. З малим у мене взагалі суперстосунки. Хоч десь я повний авторитет", — поділився Володимир.

[ + – ] Володимир Дантес і Олена Кравець Фото: Скриншот Instagram/lennykravets

Також шоумен розповів зворушливу історію про спілкування зі старшою дочкою Кацуріної, 6-річною Сашею.

"Якось Даша вкладала малого та лягла спати. А я сидів, були якісь погані новини, ми були в турі. Я налив собі віскі, сиджу. А Саша каже: "А що ти п'єш?" Кажу: "Віскі з чорним напоєм (щоб не рекламувати)". Вона каже: "А можна й мені це?" Ну, не віскі, а цей напій. Кажу: "Так". І ми почали з нею просто розмовляти. Вона мені щось своє розповідає про школу, про дитсадок, про Україну, де вона була... А я їй про свої якісь проблеми... І я такий думаю: вау, ну діти — це зовсім не ті люди, які нічого не знають. Це ж джерело якихось історій, і ти в них навчаєшся. І мені так було круто провести цей вечір. Дякую, діти. Діти — це дуже важко, але насправді це настільки кайфово та класно, що я кожному рекомендую", — прокоментував Дантес.

Нагадаємо, український співак Володимир Дантес назвав нову причину розлучення з Надією Дорофєєвою.

Також Фокус писав про одкровення Володимира Дантеса про його стосунки з колишньою найкращою подругою.