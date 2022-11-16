"Суперстосунки". Володимир Дантес відверто розповів про роман з Дашею Кацуріною

Зокрема музикант назвав кохану неймовірною жінкою.

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34-річний український співак та блогер Володимир Дантес вперше розповів про роман з Дашею Кацуріною.

Колишній чоловік Наді Дорофєєвої зізнався, що щасливий у нових стосунках та вважає обраницю дарунком долі.

"У нас класні стосунки. Суперстосунки. Але я поки що не хочу про це говорити якось відверто. Вона неймовірна жінка і я радий, що вона є в моєму житті", — зазначив музикант.

За словами Дантеса, він не хоче виносити на публіку деталі свого нового роману, адже мав поганий досвід, коли все особисте ставало публічним.

Також співак розповів про дітей Даші Кацуріної, які наразі майже весь час проводять у Варшаві, адже там старша донька рестораторки Саша пішла у перший клас.

"Коли прокидаєшся, а вони тебе обіймають. Ну, це ж не твої діти. Я дуже їх люблю, але я не дозволяю собі повністю віддатися їм емоційно", — зізнався Дантес.

Про стосунки Володимира Дантеса та Даші Кацуріної стало відомо влітку 2022 після того, як у березні вони оголосили про свої розлучення.

[ + – ] Володимир Дантес та Даша Кацуріна з дітьми Фото: Instagram

Нагадаємо, Дантес показав рутину з Дашею Кацуріною та її дітьми.

Також Фокус писав про реакцію Володимира Дантеса на новий роман його колишньої дружини Наді Дорофєєвої.