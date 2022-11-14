"Це на їхній совісті". Володимир Дантес прокоментував новий роман Наді Дорофєєвої

Наразі музикант зустрічається з колишньою дружиною нового коханого Наді Дорофєєвої.

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34-річний український співак Володимир Дантес відверто прокоментував новий роман своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої. У своєму свіжому інтерв'ю блогер озвучив нові деталі розставання.

Екскоханий української співачки зізнався, що про її нові стосунки дізнався від сторонніх людей. Зокрема колишня пара наразі ніяк не підтримує зв'язку.

"Мені немає ніякого сенсу з ним спілкуватися. Ми не проводимо час разом ніколи. Я все чекаю, коли запитають. Ну, закохалися. Але цікаві подробиці. Мені самому цікаво", — зазначив співак.

Окрім цього, Володимир Дантес додав, що дуже хотів би, аби колишня дружина та її новий коханий, київський ресторатор Михайло Кацурін, чесно розповіли, як та коли в них почався роман.

"Я не люблю лицемірство і скритність. Коли люди недоговорюють — це не прикольно. Але це моя проблема. Мені неприємно все, що сталося. Вірніше, не що сталося, а як…Але це на їхній совісті. Я чекаю, коли вони розкажуть, що і як. Запрошуйте Надю і Мішу, нехай все розкажуть. Це ж цікаво", — розповів блогер.

[ + – ] Володимир Дантес

Про розставання Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса стало відомо у березні 2022. Втім, подружжя зізналося, що почали окремо жити задовго до офіційної новини про розлучення. Вони пообіцяли фанатам, що залишаться найкращими друзями.

Уже у червні українська співачка зізналася, що зустрічається з бізнесменом Михайлом Кацуріним. З того часу вона часто ділиться кадрами з новим коханим у своїх соцмережах.

[ + – ] Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Тим часом Володимир Дантес підтвердив стосунки з колишньою дружиною Кацуріна Дашею. Закохані проводять багато часу разом та транслюють це на своїх Instagram-сторінках.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала, хто допоміг її пережити розставання з Дантесом.

Також Фокус писав про рутину Володимира Дантеса та Даші Кацуріної.