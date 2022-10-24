"Я вдячна тобі за все": Дорофєєва показала, хто допоміг їй пережити розлучення з Дантесом

Надя Дорофєєва показала людину, яка підтримує її у будь-яких важких життєвих ситуаціях.

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Відповідні фото артистка опублікувала на особистій сторінці Instagram.

Надя Дорофєєва часто ділиться деталями свого творчого та особистого життя. Цього разу вона показала архівні фотографії зі своєю близькою подругою, яка вчора відзначала день народження.

На серії Instagram-stories співачка продемонструвала милі кадри, на кожному з яких вона з подругою щиро посміхалася та була дуже щасливою.

Окрім фотографій Надя Дорофєєва підписала кожну з опублікованих фото. Подруга української співачки вчора відсвяткувала день народження, тож артистка вирішила привітати її ще й в особистому Instagram-блозі. Окрім привітань зі святом, Надя Дорофєєва вирішила зізнатися, що саме її подруга завжди опинялася поряд у всі важкі моменти її життя.

Фото: nadyadorofeeva

"Сьогодні день народження у особливої дівчини. Я щаслива, що ти в мене є. Я тебе дуже люблю. Я вдячна за кожен день, що ти була поруч. А це твій минулий день народження. Ох який був день! Дякую, що була поруч, коли мені було дуже складно. Ти – завжди гарна, навіть під час війни", — прокоментовало фото українська співачка.

Фото: nadyadorofeeva

Можна припустити, що і під час розлучення зі своїм колишнім Володимиром Дантесом Надю підтримала саме ця подруга. З відвертих слів Дорофєєвої можна зробити висновок, що разом з її подругою вона пройшла багато випробувань.