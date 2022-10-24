"Я благодарна тебе за все": Дорофеева показала, кто помог ей пережить развод с Дантесом

Надя Дорофеева показала человека, который поддерживает ее в любых трудных жизненных ситуациях.

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Соответствующие фото артистка опубликовала на личной странице в Instagram.

Надя Дорофеева часто делится деталями своей творческой и личной жизни. В этот раз она показала архивные фотографии со своей близкой подругой, которая вчера отмечала день рождения.

На серии Instagram-stories певица продемонстрировала милые кадры, на каждом из которых она с подругой искренне улыбалась и была очень счастлива.

Кроме фотоснимков Надя Дорофеева подписала каждую из опубликованных фото. Подруга украинской певицы вчера отпраздновала день рождения, поэтому артистка решила поздравить ее еще и в личном Instagram-блоге. Кроме поздравлений с праздником, Надя Дорофеева решила признаться, что именно ее подруга всегда оказывалась рядом во все трудные моменты ее жизни.

Фото: nadyadorofeeva

"Сегодня день рождения у особой девушки. Я счастлива, что ты у меня есть. Я тебя очень сильно люблю. Я благодарна за каждый день, что ты была рядом. А это твой прошлый день рождения. Ах, какой был день! Спасибо, что была рядом, когда мне было очень сложно. Ты – хороша всегда, даже во время войны", — прокомментирован фото украинская певица.

Фото: nadyadorofeeva

Можно предположить, что и во время развода со своим бывшим Владимиром Дантесом, Надю поддержала именно эта подруга. Из откровенных слов Дорофеевой можно заключить, что вместе с ее подругой она прошла много испытаний.