Володимир Дантес показав рутину з Дашею Кацуріною та її дітьми (фото)

Наразі співак перебуває в Польщі з благодійними виступами.

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34-річний український співак та блогер Володимир Дантес показав рутину з Дашею Кацуріною та її дітьми. Знімками колишній чоловік Наді Дорофєєвої поділився у своїх Instagram-сторіс.

Дантес (справжнє прізвище співака — Гудков) поділився знімком, на якому його нова кохана, київська рестораторка та дизайнерка Даша Кацуріна ще спить, а біля неї на ліжку сидить її менший син Іван.

[ + – ] Даша Кацуріна із сином Іваном

У свою чергу, Даша показала ранок сина від Михайла Кацуріна та його сніданок.

"Ранок Івана", — підписала сторі блогерка.

[ + – ] Син Даші Кацуріної

Окрім Івана, Даша Кацуріна виховує старшу доньку Олександру, яка у вересні 2022 пішла в перший клас у варшавській школі. Блогерка прийняла рішення перевезти дітей у столицю Польщі, а сама намагається вести життя на дві країни, часто відвідуючи Київ.

Про стосунки Даші Кацуріної та Володимира Дантеса стало відомо влітку 2022. До цього пару тривалий час підозрювали у романі в мережі, адже після розлучень вони багато часу проводили разом та ділилися пікантними фото та відео зі своїми підписниками.

За словами мами двох, після розставання з Михайлом Кацуріним вона знайшла розуміння та підтримку в обличчі свого найкращого друга Дантеса. Такии чином між знаменитостями почалися романтичні стосунки.

[ + – ] Володимир Дантес та Даша Кацуріна з дітьми

Нагадаємо, Даша Кацуріна розкрила власні причини розлучення з Михайлом Кацуріним.

Також Фокус писав про благодійну колекцію від Володимира Дантеса, присвячену біженцям.