"Это на их совести". Владимир Дантес прокомментировал новый роман Нади Дорофеевой

В настоящее время музыкант встречается с бывшей женой нового возлюбленного Нади Дорофеевой.

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34-летний украинский певец Владимир Дантес откровенно прокомментировал новый роман своей бывшей жены Нади Дорофеевой. В своем свежем интервью блогер озвучил новые детали расставания.

Экс-возлюбленный украинской певицы признался, что о ее новых отношениях узнал от посторонних людей. В частности, бывшая пара сейчас никак не поддерживает связь.

"Мне нет никакого смысла с ним общаться. Мы не проводим время вместе никогда. Я все жду, когда спросят. Ну, влюбились. Но интересные подробности. Мне самому интересно", — отметил певец.

Кроме этого Владимир Дантес добавил, что очень хотел бы, чтобы бывшая жена и ее новый возлюбленный, киевский ресторатор Михаил Кацурин, честно рассказали, как и когда у них начался роман.

"Я не люблю лицемерие и скрытность. Когда люди недоговаривают — это не прикольно. Но это моя проблема. Мне неприятно все, что произошло. Вернее, не что произошло, а как…Но это на их совести. Я жду, когда они расскажут, что и как. Приглашайте Надю и Мишу, пусть все расскажут. Это же интересно", — рассказал блогер.

[ + – ] Владимир Дантес

О расставании Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса стало известно в марте 2022. Впрочем, супруги признались, что начали жить отдельно задолго до официальной новости о разводе. Они пообещали фанатам, что останутся лучшими друзьями.

Уже в июне украинская певица призналась, что встречается с бизнесменом Михаилом Кацуриным. С этого времени она часто делится кадрами с новым возлюбленным в своих соцсетях.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина

Тем временем Владимир Дантес подтвердил отношения с бывшей женой Кацурина Дашей. Влюбленные проводят много времени вместе и транслируют это на своих Instagram-страницах.

Напомним, Надя Дорофеева показала, кто помог ее пережить расставание с Дантесом.

Также Фокус писал о рутине Владимира Дантеса и Даши Кацуриной.