Владимир Дантес признался, как чувствует себя в роли отца двух детей Даши Кацуриной

Дантес рассказал, что понял, каким источником вдохновения могут быть дети.

Related video

34-летний певец, ведущий и стендапер Владимир Дантес стал гостем проекта "Тихий вечер с Еленой Кравец". Говоря о личной жизни приглашенного гостя, Елена поинтересовалась, как Владимир чувствует себя в роли отца двоих детей. Известно, что у девушки Дантеса Даши Кацуриной сын Иван и дочь Александра от предыдущего брака с ресторатором Мишей Кацуриным.

"Давай так, отец у этих детей есть. И он реально отец. Но мне очень приятно и круто проводить с ними время, когда есть такая возможность. Это круто, когда ты видишь, как тебя начинают воспринимать дети. С малым у меня вообще суперотношения. Хоть где-то я полный авторитет", — поделился Владимир.

[ + – ] Владимир Дантес и Елена Кравец Фото: Скриншот Instagram/lennykravets

Также шоумен рассказал трогательную историю об общении со старшей дочерью Кацуриной, 6-летней Сашей.

"Однажды Даша укладывала малого и легла спать. А я сидел, были какие-то плохие новости, мы были в туре. Я налил себе виски, сижу. А Саша говорит: "А что ты пьешь?" Говорю: "Виски с черным напитком (чтобы не рекламировать)". Она говорит: "А можно и мне это?" Ну, не виски, а этот напиток. Говорю: "Да". И мы начали с ней просто разговаривать. Она мне что-то свое рассказывает о школе, о детсаде, об Украине, где она была… А я ей о своих каких-то проблемах… И я такой думаю: вау, ну дети — это совсем не те люди, которые ничего не знают. Это же источник каких-то историй, и ты у них учишься. И мне так было круто провести этот вечер. Спасибо, дети. Дети — это очень тяжело, но на самом деле это настолько кайфово и здорово, что я каждому рекомендую", — прокомментировал Дантес.

Напомним, украинский певец Владимир Дантес назвал новую причину развода с Надей Дорофеевой.

Также Фокус писал об откровении Владимира Дантеса о его отношениях с бывшей лучшей подругой.