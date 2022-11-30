"Я занадто багато живу для своєї дружини". Дантес назвав нову причину розлучення з Дорофєєвою

У березні 2022 українські зірки оголосили про розрив свого шлюбу.

Related video

34-річний український співак Володимир Дантес назвав нову причину розлучення з Надею Дорофєєвою.

У своєму новому інтерв'ю музикант зізнався, що вони з колишньою коханою роз'їхалися ще на початку лютого 2022, коли зрозуміли, що більше не кохають одне одного.

"Тоді я відповів, що ми реально не кохаємо одне одного. І тоді ти приймаєш рішення: "Давай, напевно, жити окремо". І ми думали місяць, типу дати час, але почалася повномасштабна війна, потім ще щось", — зізнався Дантес.

Окрім цього, український музикант визнав, що у попередньому шлюбі з почав усвідомлювати, що живе не для себе, а для дружини.

"В якийсь момент я почав розуміти, що мені треба пожити для себе. Мені здавалося, що я занадто багато живу для своєї дружини, і треба зайнятися собою", — зазначив артист з Харкова.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

Причиною розставання Дантес (Володимир Гудков — справжнє ім'я та прізвище співака) також назвав те, що вони були надто різними людьми.

"Ми зростали разом – мені було 23, а їй 21, коли ми познайомилися. Зараз мені 34. Скільки років ми разом? Ми були просто різними. Так, там є й інші проблеми, про які я точно не буду розповідати…Але це на совісті вже не моїй. І не мені це розповідати", — зізнався екскоханий Дорофєєвої.

Наразі співак зустрічається з київською рестораторкою Дашею Кацуріною. Проте наразі він не готовий публічно говорити про свій новий роман, оскільки "багато говорив" про стосунки раніше.

"Ми всі були близькими друзями, ми всі дружили. Вона була між нами всіма, тому що ми реально всі четверо класні", — додав музикант.

Нагадаємо, Володимир Дантес прокоментував новий роман Наді Дорофєєвої.

Також Фокус писав про одкровення Володимира Дантеса про його стосунки з колишньою найкращою подругою.