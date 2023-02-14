Владимир Дантес трогательно поздравил Дашу Кацурину с Днем влюбленных (фото)

О романтических отношениях звездной пары стало известно летом 2022 года.

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Украинский певец и юморист Владимир Дантес трогательно поздравил свою возлюбленную Дашу Кацурину с Днем влюбленных.

Бывший муж Нади Дорофеевой поделился черно-белым кадром киевской ресторатора с ее дочерью Сашей.

"Спасибо тебе 🖤" — подписал фото Владимир Дантес.

"Володя, растрогал меня, так неожиданно. Ты все знаешь", — ответила на поздравление бойфренда Даша Кацурина.

[ + – ] Владимир Дантес поздравил Дашу Кацурину с Днем святого Валентина

В комментариях подписчики блогера засыпали его новую девушку комплиментами.

"Очень красивая ❤️", "Какая красивая Даша😍", "Вова, если вы счастливы, то это супер❤️", — пишут фолловеры Дантеса.

Официально об отношениях украинского певца и киевской ресторатора стало известно в июне 2022. До этого их несколько месяцев подозревали в романе после развода с предыдущими партнерами.

Даша Кацурина воспитывает двоих детей от брака с Михаилом Кацуриным – дочь Александру и сына Ивана. Она живет в Варшаве и часто посещает Украину.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина

Только в начале 2023 года Дантес и Дорофеева оформили официальный развод.

Напомним, Владимир Дантес рассказал, как справляется с ролью отца двоих детей Даши Кацуриной.

Также Фокус писал о трогательном фото Владимира Дантеса с сыном Даши Кацуриной.