Владимир Дантес трогательно поздравил Дашу Кацурину с Днем влюбленных (фото)
О романтических отношениях звездной пары стало известно летом 2022 года.
Украинский певец и юморист Владимир Дантес трогательно поздравил свою возлюбленную Дашу Кацурину с Днем влюбленных.
Бывший муж Нади Дорофеевой поделился черно-белым кадром киевской ресторатора с ее дочерью Сашей.
"Спасибо тебе 🖤" — подписал фото Владимир Дантес.
"Володя, растрогал меня, так неожиданно. Ты все знаешь", — ответила на поздравление бойфренда Даша Кацурина.
В комментариях подписчики блогера засыпали его новую девушку комплиментами.
"Очень красивая ❤️", "Какая красивая Даша😍", "Вова, если вы счастливы, то это супер❤️", — пишут фолловеры Дантеса.
Официально об отношениях украинского певца и киевской ресторатора стало известно в июне 2022. До этого их несколько месяцев подозревали в романе после развода с предыдущими партнерами.
Даша Кацурина воспитывает двоих детей от брака с Михаилом Кацуриным – дочь Александру и сына Ивана. Она живет в Варшаве и часто посещает Украину.
Только в начале 2023 года Дантес и Дорофеева оформили официальный развод.
Напомним, Владимир Дантес рассказал, как справляется с ролью отца двоих детей Даши Кацуриной.
Также Фокус писал о трогательном фото Владимира Дантеса с сыном Даши Кацуриной.