Владимир Дантес показал трогательное фото с сыном Даши Кацуриной

Артист настоял на том, что всегда следует говорить правду.

Related video

Украинский блогер и музыкант Владимир Дантес поделился трогательным кадром с годовалым сыном Даши Кацуриной. Снимок экс-муж Нади Дорофеевой опубликовал в своем Instagram.

На фото певец играет с Иваном – сыном Даши и Михаила Кацуриных. Дантес держит малыша на руках, пока он смотрит внимательно в объектив камеры.

В частности, возлюбленный Даши Кацуриной поделился несколькими философскими мыслями. Дантес настоял на том, что следует всегда говорить правду. Однако не всегда удается это делать.

"Часто говорю, что надо быть с собой и со всеми честными. Часто слышу, что правда – это одно из сильнейших оружий в арсенале человека. И так же часто обманываю других и сам себя", — признался блогер.

[ + – ] Владимир Дантес с сыном Даши Кацуриной

Слухи о своих романтических отношениях Владимир Дантес и ресторатор Даша Кацурина подтвердили в июне 2022 года. За несколько месяцев до этого они вышли из официальных браков с другими людьми: Дантес расстался с певицей Надей Дорофеевой, а Кацурина ушла от отца двух своих детей, киевского ресторатора Михаила Кацурина.

Напомним, Владимир Дантес рассказал, что хочет детей от Даши Кацуриной.

Также Фокус писал об окончательном официальном разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.