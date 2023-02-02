Володимир Дантес показав зворушливе фото із сином Даші Кацуріної

Артист наполіг на тому, що завжди варто казати правду.

Related video

Український блогер та музикант Володимир Дантес поділився зворушливим кадром з однорічним сином Даші Кацуріної. Знімок ексчоловік Наді Дорофєєвої опублікував у своєму Instagram.

На фото співак бавиться з Іваном — сином Даші та Михайла Кацуріних. Дантес тримає малюка на руках, поки він дивиться уважно в об'єктив камери.

Зокрема коханий Даші Кацуріної поділився кількома філософськими думками. Дантес наполіг на тому, що варто завжди говорити правду. Проте не завжди вдається це робити.

"Часто кажу, що треба бути з собою і з усіма чесними. Часто чую, що правда – це одна з найсильніших зброй в арсеналі людини. І так само часто ошукую інших та сам себе", — зізнався блогер.

[ + – ] Володимир Дантес із сином Даші Кацуріної

Чутки про свої романтичні стосунки Володимир Дантес та рестораторка Даша Кацуріна підтвердили у червні 2022. За кілька місяців до цього вони вийшли з офіційних шлюбів з іншими людьми: Дантес розлучився зі співачкою Надею Дорофєєвою, а Кацуріна пішла від батька двох своїх дітей, київського ресторатора Михайла Кацуріна.

Нагадаємо, Володимир Дантес розповів, що хоче дітей від Даші Кацуріної.

Також Фокус писав про остаточне офіційне розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.