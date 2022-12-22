Даша Кацуріна зізналася, що Дантес вимагає від неї ще дітей

Наразі бізнесвумен виховує сина та доньку від Михайла Кацуріна.

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Даша Кацуріна зізналася, що Володимир Дантес вимагає від неї ще дітей. Знаменитість поділилася відео в сторіз, на якому показала рутину зі своїм коханим та дітьми.

У короткому ролику київська рестораторка та співак прямували кудись разом з дітьми. Тим часом колишній чоловік Наді Дорофєєвої зазначив, що "діти це лайк, супер, і треба більше, бо вже замало".

Своєю чергою мама двох запитує Дантеса, то третього чи собаку. На що музикант відповідає: "І собаку, і третього".

"Володимир приїхав до Варшави в рамках туру "Пожежа" і вимагає в мене ще дітей. Що робити?" – підписала ролик Даша Кацуріна.

Офіційно про романтичні стосунки Володимира Дантеса та Даші Кацуріної стало відомо влітку 2022, хоча за кілька місяців до цього вони натякали своїм підписникам про це провокативними спільними кадрами.

У березні цього ж року Володимир Дантес оголосив про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвої, а Даша Кацуріна — з ресторатором Михайлом Кацуріним.

Наразі колишня дружина Дантеса та ексчоловік Кацуріної також зустрічаються.

Нагадаємо, Володимир Дантес розповів, як почувається в ролі батька двох дітей Даші Кацуріної.

Також Фокус писав про реакцію Даші Кацуріної на новий трек її колишнього чоловіка та Наді Дорофєєвої.