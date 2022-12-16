Даша Кацуріна відреагувала на нову пісню колишнього чоловіка та Наді Дорофєєвої
Бізнесвумен наразі має багато справ та турбот.
Блогерка Даша Кацуріна прокоментувала новий трек колишнього чоловіка та Наді Дорофєєвої. Думками вона поділилася у своєму телеграм-каналі.
Мама двох зізналася, що багато хто запитав її думку щодо нової пісні Міші Кацуріна та Наді Дорофєєвої "Щоб не було". За словами київської рестораторки, у неї наразі вистачає справ, аби не думати про творчість екскоханого.
"В мене там в Instagram вчора 80% запитань було про те як мені трек. А у той самий час в мене захворіла няня, ми завтра відкриваємо поп ап у студії, яку зробили за місяць в іншій країні, запускаємо дуже важливий і великий благодійний "привіт сусід" у Бахмуті, знімаємо фільм про українських майстрів, які роблять нам автентичний декор на Різдво для "привітів" по всій країні. Запускаємо новий продукт Katsurina, а, ще я попрала свій паспорт. Хочеться відповісти, що в мене немає на це часу", — зізналася нова дівчина Володимира Дантеса, додавши, що трек вона обговорила з подругами і терапевтом, а на публіку свої думки з цього приводу виносити не бажає.
Також Даша Кацуріна оголосила збір для волонтерського дому "привід сусід" і зазначила, що за короткий проміжок часу вдалося зібрати кошти на 20 наборів.
Наразі блогерка живе на дві країни — Україну та Польщу. У Києві в Даші Кацуріної є низка бізнесів, а у Варшаві її старша донька Саша пішла цього року до першого класу. Наразі бізнесвумен зустрічається зі співаком Володимиром Дантесом.
Нагадаємо, Даша Кацуріна показала, як провела вихідні з Дантесом в Україні.
Також Фокус писав про реакцію Наді Дорофєєвої на хейт щодо її нового треку з коханим.