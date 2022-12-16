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Стиль життя

Даша Кацуріна відреагувала на нову пісню колишнього чоловіка та Наді Дорофєєвої

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Фото: dasha_katsurina | Даша Кацуріна

Бізнесвумен наразі має багато справ та турбот.

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Блогерка Даша Кацуріна прокоментувала новий трек колишнього чоловіка та Наді Дорофєєвої. Думками вона поділилася у своєму телеграм-каналі.

Мама двох зізналася, що багато хто запитав її думку щодо нової пісні Міші Кацуріна та Наді Дорофєєвої "Щоб не було". За словами київської рестораторки, у неї наразі вистачає справ, аби не думати про творчість екскоханого.

"В мене там в Instagram вчора 80% запитань було про те як мені трек. А у той самий час в мене захворіла няня, ми завтра відкриваємо поп ап у студії, яку зробили за місяць в іншій країні, запускаємо дуже важливий і великий благодійний "привіт сусід" у Бахмуті, знімаємо фільм про українських майстрів, які роблять нам автентичний декор на Різдво для "привітів" по всій країні. Запускаємо новий продукт Katsurina, а, ще я попрала свій паспорт. Хочеться відповісти, що в мене немає на це часу", — зізналася нова дівчина Володимира Дантеса, додавши, що трек вона обговорила з подругами і терапевтом, а на публіку свої думки з цього приводу виносити не бажає.

Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва Fullscreen
Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва
Фото: nadyadorofeeva

Також Даша Кацуріна оголосила збір для волонтерського дому "привід сусід" і зазначила, що за короткий проміжок часу вдалося зібрати кошти на 20 наборів.

Наразі блогерка живе на дві країни — Україну та Польщу. У Києві в Даші Кацуріної є низка бізнесів, а у Варшаві її старша донька Саша пішла цього року до першого класу. Наразі бізнесвумен зустрічається зі співаком Володимиром Дантесом.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес Fullscreen
Даша Кацуріна та Володимир Дантес
Фото: Скріншот

Нагадаємо, Даша Кацуріна показала, як провела вихідні з Дантесом в Україні.

Також Фокус писав про реакцію Наді Дорофєєвої на хейт щодо її нового треку з коханим.