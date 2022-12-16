Даша Кацурина отреагировала на новую песню бывшего мужа и Нади Дорофеевой

У блогера сейчас много дел и забот.

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Блогер Даша Кацурина прокомментировала новый трек бывшего мужа и Нади Дорофеевой. Мыслями она поделилась в своем телеграм-канале.

Мама двоих призналась, что многие спросили ее мнение относительно новой песни Миши Кацурина и Нади Дорофеевой "Щоб не було". По словам киевской ресторатора, у нее пока хватает дел, чтобы не думать о творчестве экс-возлюбленного.

"У меня там в Instagram вчера 80% вопросов было о том как мне трек. А в то же время у меня заболела няня, мы завтра открываем поп ап в студии, которую сделали за месяц в другой стране, запускаем очень важный и большой благотворительный проект "привет сосед" в Бахмуте, снимаем фильм об украинских мастерах, которые делают нам аутентичный декор на Рождество для "приветов" по всей стране. Запускаем новый продукт Katsurina, а, еще я постирала свой паспорт. Хочется ответить, что у меня нет на это времени", – призналась новая девушка Владимира Дантеса, добавив, что трек она обсудила с подругами и терапевтом, а на публику свои мысли по этому поводу выносить не желает.

[ + – ] Михаил Кацурин и Надя Дорофеева Фото: nadyadorofeeva

Также Даша Кацурина объявила сбор для волонтерского дома "привет сосед" и отметила, что за короткий промежуток времени удалось собрать средства на 20 наборов.

В настоящее время блогер живет на две страны — Украину и Польшу. В Киеве у Даши Кацуриной есть ряд бизнесов, а в Варшаве ее старшая дочь Саша пошла в этом году в первый класс. В настоящее время бизнесвумен встречается с певцом Владимиром Дантесом.

[ + – ] Даша Кацурина и Владимир Дантес Фото: Скриншот

Напомним, Даша Кацурина показала, как провела выходные с Дантесом в Украине.

Также Фокус писал о реакции Нади Дорофеевой на хейт по поводу ее нового трека с возлюбленным.