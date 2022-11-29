"Я счастлива". Даша Кацурина показала, как провела выходные с Дантесом (фото)

Об отношениях звездной пары стало известно летом 2022.

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Киевская ресторатор Даша Кацурина рассказала о выходных с Владимиром Дантесом. Фото и видео она делилась в своих соцсетях.

Молодая мама побывала в одном из своих ресторанов. В частности, влюбленная пара посетила Львов и Киев. С Владимиром Дантесом у нее был романтический обед, после чего она призналась, что сейчас счастлива.

Блогер вернулась в Украину на несколько дней, поскольку почти все свое время сейчас проводит в Варшаве. В столице Польши ее старшая дочь Саша в сентябре 2022 пошла в первый класс. Несмотря на это, все бизнесы Даши Кацуриной расположены в Украине.

Об отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной стало известно летом 2022. До этого они несколько месяцев намекали своим подписчикам, выкладывая откровенные фото и видео.

В марте этого же года музыкант и ресторатор объявили о своих разводах. Дантес закончил семилетний брак с певицей Надей Дорофеевой. Тем временем Даша Кацурина объявила о разрыве с киевским ресторатором и отцом двух ее детей Мишей Кацуриным.

[ + – ] Даша Кацурина и Владимир Дантес с детьми

Напомним, Владимир Дантес откровенно рассказал об отношениях с Дашей Кацуриной.

Также Фокус писал об убытках бизнеса Даши Кацуриной из-за вражеских обстрелов.