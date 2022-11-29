"Я щаслива". Даша Кацуріна показала, як провела вихідні з Дантесом (фото)

Про стосунки зіркової пари стало відомо влітку 2022.

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Київська рестораторка Даша Кацуріна розповіла про вихідні з Володимиром Дантесом. Фото та відео вона ділилася у своїх соцмережах.

Молода мама побувала в одному зі своїх ресторанів. Зокрема закохана пара відвідала Львів та Київ. З Володимиром Дантесом у неї був романтичний обід, після чого вона зізналася, що наразі щаслива.

Блогерка повернулася до України на кілька днів, оскільки майже весь свій час наразі проводить у Варшаві. У столиці Польщі її старша донька Саша у вересні 2022 пішла в перший клас. Попри це, всі бізнеси Даші Кацуріної розташовані в Україні.

Про стосунки Володимира Дантеса та Даші Кацуріної стало відомо влітку 2022. До цього вони кілька місяців натякали своїм підписникам, викладаючи відверті фото та відео.

У березні цього ж року музикант та рестораторка оголосили про свої розлучення. Дантес закінчив семирічний шлюб зі співачкою Надею Дорофєєвою. Тим часом Даша Кацуріна оголосила про розрив з київським ресторатором та батьком двох її дітей Мішею Кацуріним.

[ + – ] Даша Кацуріна та Володимир Дантес з дітьми

Нагадаємо, Володимир Дантес відверто розповів про стосунки з Дашею Кацуріною.

Також Фокус писав про збитки бізнесу Даші Кацуріної через ворожі обстріли.