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Стиль життя

Даша Кацуріна за день втратила понад мільйон гривень

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Фото: dasha_katsurina | Даша Кацуріна

Через ворожу атаку дронів-камікадзе постраждав бренд одягу бізнеследі.

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Українська блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна зізналася, що втратила за один день понад мільйон гривень. У своєму Instagram дівчина опублікувала сумну новину.

За словами колишньої дружини Михайла Кацуріна, через атаку дронів-камікадзе у Полтавській області постраждало відділення Нової пошти, у якому на той момент перебувала велика партія пуховиків її бренду одягу KATSURINA.

"Сьогодні через атаку дроном РФ повністю згоріло відділення "Нової пошти" в місті Полтава. Дякувати богу, жертв немає. Лише мінус 1 005 000 грн у KATSURINA – там чекали наші пуховики. Вони приїхали з виробництва", — зізналася бізнеследі.

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Зокрема Даша Кацуріна додала, що ворожий дрон прямував на енергетичний об'єкт, а його збили в районі Нової пошти. Тому один плюс, за словами власниці бренду, усе ж є.

Даша Кацуріна володіє не лише брендом одягу, а й кількома ресторанами східної кухні в Києві. Зі своїм колишнім чоловіком Михайлом Кацуріним, який наразі зустрічається з Надею Дорофєєво, вони заснували відомі у столиці "Привіти".

Діти Даші Кацуріної

Від їхнього союзу підростають двоє дітей — Олександра та Іван. Старша донька цього року пішла до першого класу у Варшаві. Таким чином Даша Кацуріна намагається жити на дві столиці — українську та польську.

Наразі вона зустрічається з українським співаком та блогером Володимиром Дантесом.

Нагадаємо, Володимир Дантес показав рутину з Дашею Кацуріною та її дітьми.

Також Фокус писав про причини розлучення Даші та Михайла Кацуріних, на думку нової дівчини Дантеса.