Даша Кацурина за день потеряла более миллиона гривен

Из-за вражеской атаки дронов-камикадзе пострадал бренд одежды бизнеследи.

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Украинская блогер и бизнесвумен Даша Кацурина призналась, что потеряла за один день более миллиона гривен. В своем Instagram девушка опубликовала печальную новость.

По словам бывшей жены Михаила Кацурина, из-за атаки дронов-камикадзе в Полтавской области пострадало отделение Новой почты, в котором на тот момент находилась большая партия пуховиков ее бренда одежды KATSURINA.

"Сегодня из-за атаки дроном РФ полностью сгорело отделение "Новой почты" в городе Полтава. Слава богу, жертв нет. Только минус 1 005 000 грн в KATSURINA — там ждали наши пуховики. Они приехали с производства", — призналась бизнеследи.

В частности, Даша Кацурина добавила, что вражеский дрон направлялся на энергетический объект, а его сбили в районе Новой почты. Поэтому один плюс, по словам владелицы бренда, все же есть.

Даша Кацурина владеет не только брендом одежды, но и несколькими ресторанами восточной кухни в Киеве. Со своим бывшим мужем Михаилом Кацуриным, который сейчас встречается с Надей Дорофеевой, они основали известные в столице "Приветы".

[ + – ] Дети Даши Кацуриной

От их союза подрастают двое детей – Александра и Иван. Старшая дочь этого года пошла в первый класс в Варшаве. Таким образом, Даша Кацурина пытается жить на две столицы — украинскую и польскую.

Сейчас она встречается с украинским певцом и блогером Владимиром Дантесом.

Напомним, Владимир Дантес показал рутину с Дашей Кацуриной и ее детьми.

Также Фокус писал о причинах развода Даши и Михаила Кацуриных, по мнению новой девушки Дантеса.