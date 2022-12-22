Даша Кацурина призналась, что Дантес требует от нее еще детей

Сейчас бизнес-вумен воспитывает сына и дочь от Михаила Кацурина.

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Даша Кацурин призналась, что Владимир Дантес требует от нее еще детей. Знаменитость поделилась видео в сториз, на котором показала рутину со своим возлюбленным и детьми.

В коротком ролике киевская ресторатор и певец направлялись куда-то вместе с детьми. Между тем бывший муж Нади Дорофеевой отметил, что "дети это лайк, супер, и нужно больше, потому что уже мало".

В свою очередь мама двоих спрашивает Дантеса, третьего ли собаку. На что музыкант отвечает: "И собаку, и третьего".

"Владимир приехал в Варшаву в рамках тура "Пожежа" и требует у меня еще детей. Что делать?" – подписала ролик Даша Кацурина.

Официально о романтических отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной стало известно летом 2022, хотя за несколько месяцев до этого они намекали своим подписчикам об этом провокационными общими кадрами.

В марте этого же года Владимир Дантес объявил о разводе с певицей Надей Дорофеевой, а Даша Кацурина — с ресторатором Михаилом Кацуриным.

В настоящее время бывшая жена Дантеса и экс-супруг Кацуриной также встречаются.

Напомним, Владимир Дантес рассказал, как чувствует себя в роли отца двоих детей Даши Кацуриной.

Также Фокус писал о реакции Даши Кацуриной на новый трек ее бывшего мужа и Нади Дорофеевой.